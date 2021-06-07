شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار وزيرة الصحة: الإعلان عن شهادة التطعيم الدولية وافتتاح مراكز كبرى لتلقى اللقاح قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس أيسم صلاح مستشار وزيرة الصحة لتكنولوجيا المعلومات، إنه يجرى إرسال الرسالة الخاصة بتلقى لقاحات فيروس كورونا حسب خطورة الحالة الصحية وليست بأسبقية الحجز، مشيرا إلى أن تحديد نوع اللقاح المناسب للشخص هو قرار طبى بحت يملكه الطبيب، حيث يسأل المواطن عددًا من الأسئلة قبل تلقى اللقاح، ومن خلالها يجرى تحديد اللقاح المطعم به، مشيرا إلى أنه قريبا سيجرى الإعلان عن شهادة التطعيم الدولية المعترف بها بشهادة مؤمنة صادرة من المجمع الصناعى لأوراق الهوية والثبوتية الذى افتتحه الرئيس السيسى مؤخرا.

وتابع مستشار وزيرة الصحة لتكنولوجيا المعلومات، خلال لقائه فى برنامج من مصر المذاع على قناة ،cbcوالذى يقدمه الإعلامى عمرو خليل والإعلامية ريهام إبراهيم، أنه يجرى حاليًا العمل على محاولة القضاء على قوائم الانتظار الخاصة بتلقى لقاحات فيروس كورونا من خلال اختيار المواطن من بين التلقيح بالمكان القريب من محل إقامته المسجل ببطاقة الرقم القومى أو من خلال أن يتوجه للأماكن التى ليس بها أعداد كبيرة، ولكن من الممكن أن تكون ليست قريبة جدا من محل إقامته؛ فالمواطنون هم من سيقومون بالقضاء على قوائم الانتظار بعد إعطائهم المعلومة، مشيرا إلى أن قوائم الانتظار، وهذا الأمر على جميع المحافظات، مؤكدا أن الضغط على قوائم الانتظار قد قل إلى حد كبير، وأن المصدر الوحيد لتلقى اللقاحات هى وزارة الصحة.

وواصل صلاح، أن وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد وجهت بضرورة وجود طريق سريع للمواطنين المسافرين للحصول على اللقاح سريعا وسيجرى الإعلان خلال أيام عن أماكن مكاتب الصحة للتطعيم الدولى سيتلقى بها المسافر اللقاح بعيدا عن باقى المواطنين بعد تسجيله على الموقع الخاص بتلقى اللقاح، مضيفا أنه سيجرى قريبا عمل عدد من "المراكز الكبرى لتلقى اللقاحات"، وهى فكرة أكثر من رائعة مثل أرض المعارض الذى يعتبر نموذجا مبهرا وسيجرى إنشاء عدد من المراكز الكبرى بالمحافظات، مثل الجيزة والإسكندرية والدقهلية والغربية، مضيفا أن الطاقة القصوى لجميع المراكز لاستيعاب متلقى اللقاح تتراوح من 130 ألفا إلى 140 ألف تطعيم يوميا.