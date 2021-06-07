شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: امتحانات الثانوية العامة بلا تسريب وعقوبات صارمة لمن يخل بالاختبارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن هناك خطة محكمة لمنع أى تسريب لأسئلة امتحانات الثانوية العامة، 2021، موضحة أن الخطة تشارك فيها عدة جهات مختلفة، مشددة على أنه لا احتمالية لأى تسريب نهائيا، قائلة: يجب على أولياء الأمور أن يفرقوا بين محاولات الغش والتسريب، فمحاولات الغش الإلكترونى تكون بعد بدء الامتحان واستلام الطالب لورقة الأسئلة، أما التسريب يكون قبل بعد لجنة الامتحان وهذا الأمر غير وارد الحدوث على الإطلاق ويجب على الجميع الاطمئنان.

وأضافت المصادر فى تصريحات خاصة لليوم السابع"، أن هناك عقوبات صارمة لأى طالب يحاول الاخلال بأعمال الامتحانات.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والعليم الفني، جدول امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى 2020/2021 (دور يوليو) للشعبتين الأدبية والعلمية، والتى من المقرر أن تكون الامتحانات بداية من السبت الموافق 10/7/2021، وتستمر حتى الإثنين 2/8/2021.

ويؤدى طلاب الشعبة الأدبية، الامتحانات يوم 11 يوليو باللغة العربية والثلاثاء 13 يوليو اللغة الأجنبية الثانية والخميس 15 يوليو الجغرافيا والأحد 18 يوليو الفلسفة والمنطق والأحد 25 يوليو التاريخ والثلاثاء 27 يوليو علم النفس والاجتماع والخميس 29 يوليو اللغة الأجنبية الأولى.

بالنسبة لجدول امتحانات الثانوية العامة 2021، لطلاب الشعبة العلمية، تنطلق الامتحانات يوم 10 يوليو 2021، باللغة العربية و12 يوليو اللغة الأجنبية الثانية و14 يوليو الرياضيات البحتة جبر وهندسة فراغية و17 يوليو الكيمياء وإجازة من يوم 19 يوليو حتى 23 من نفس الشهر بمناسبة عيد الأضحى، ثم يستكمل الطلاب امتحاناتهم يوم 24 يوليو بالفيزياء ويوم 26 يوليو اللغة الأجنبية الأولى والأربعاء 28 يوليو الرياضيات التطبيقية الديناميكا، والسبت 31 يوليو الأحياء والأستاتيكا، والإثنين 2 أغسطس الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل.