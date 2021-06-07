شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحر الأحمر: إعلان المحافظة خالية من العشوائيات خلال شهور قليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، إن المحافظة على بعد خطوات لإعلانها خالية من العشوائيات، مبينا: "عندنا منطقتين ذات خطورة داهمة، وبدأنا فيهم العمل، ولدينا منطقة ثالثة على وشك تقديم كافة الخدمات لهم".

أضاف حنفى، في مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة" الذى يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، على القناة الأولى المصرية، أنه بعد شهور قليلة سيتم إعلان البحر الأحمر خالية من العشوائيات تماما، ومتوقع أن يكون ذلك في بداية العام المقبل.

وتفقد اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، موقع مشروع "ريفيرا سهل حشيش" بمدينة الغردقة، الذى يعد من أكبر المشروعات السياحية الاستثمارية بالمدينة، وذلك فى تحرك سريع من المحافظ، تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الذى وجه بسرعة إعداد دراسة متكاملة لهذا المشروع وعرضها فى اجتماع مقبل، حيث يعد المشروع ضمن مخرجات المخطط الاستراتيجى للغردقة تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى.