شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حصيلة مصابي حادث أتوبيس الودي الجديد .. والدفع بـ20 إسعاف وسيارة نقل دم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، ارتفاع عدد مصابي حادث تصادم أتوبيس ركاب وسيارة نقل في الداخلة إلى 23 شخصا، و5 متوفيين.

وأعرب اللواء محمد الزملوط عن خالص تعازيه لأسر ضحايا حادث التصادم الذي وقع بطريق تنيدة- الداخلة، أمس، داعياً الله أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.

وأوضح الزملوط أنه تم نقل ٢٣ مصابا إلى مستشفى الداخلة العام و٥ متوفين إلى مشرحة المستشفى من خلال الدفع بـ٢٠ سيارة إسعاف إلى موقع الحادث، كما تم الدفع بسيارة نقل دم وبلازما لتأمين احتياجات المستشفى من أكياس الدم وجاري إسعاف المصابين وتقديم الرعاية اللازمة لهم.

ووجه اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، برفع درجة الاستعداد القصوى بمستشفيات الخارجة والداخلة لاستقبال مصابي حادث التصادم الذي وقع مساء اليوم بالكيلو ٦٥ بطريق تنيدة- الداخلة بين أتوبيس نقل عام وسيارة نقل ثقيل.

وانتقل المحافظ يرافقه مدير أمن المحافظة ومسئولي الصحة والإسعاف إلى موقع الحادث، مؤكداَ أنه تم الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث فور وقوعه والتنسيق مع وزارة الصحة ومحافظة أسيوط لتقديم الدعم اللازم للمصابين، وجاري نقل المصابين لمستشفى الداخلة المركزي ورفع آثار الحادث والوقوف على ملابساته.

كان اللواء محمد توفيق مدير أمن الوادى الجديد، تلقي إخطارا يفيد وقوع حادث تصادم بين شاحنة نقل وأتوبيس نقل ركاب بطريق الخارجة- الداخلة، بالقرب من مركز بلاط، وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف، والاستعانة بسيارات إسعاف من مركز الخارجة لنقل المتوفين واسعاف المصابين ونقلهم لتلقي العلاج بمستشفى الداخلة العام التي رفعت حالة الطوارئ القصوى لاسعاف المصابين وتحويل الحالات الحرجة إلى مستشفيات الخارجة، وأسيوط الجامعى.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق.