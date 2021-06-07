شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ الأزهر يتلقى مقترحا لإنشاء مركز للدراسات الإسلامية في الكنيسة الإنجليكانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدم وفد من الكنائس الأسقفية الإنجليكانية، الأحد، باقتراح إلى الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بإنشاء مركز للدراسات الإسلامية بالكنيسة الإنجليكانية بالتعاون مع الأزهر الشريف ويحاضر فيه علماء من جامعة الأزهر، وذلك في إطار مبادرات الحوار التي يرسخ لها شيخ الأزهر والجهود الحقيقة التي يبذلها شيخ الأزهر في هذا الاتجاه، والتعريف بحقيقة الأديان.

وأكد وفد الكنائس الإنجليكانية أن وثيقة الأخوة الإنسانية مثلت دافعا قويا لهم لتقديم هذا الاقتراح، كما أن كلمات شيخ الأزهر ولقاءات وقوة بيانه واعتداله تؤكد بلا شك أن السبيل إلى التعايش السلمي هو معرفة الآخر وقبوله والاستفادة من التنوع والاختلاف، وهذا المعرفة ينبغي أن تكون من مصادرها الأصلية ممثلة في الأزهر الشريف من ناحية الحديث عن العلوم الإسلامية.

وضم الوفد الذي زار شيخ الأزهر اليوم: رئيس الأساقفة جوسيا فيرون، رئيس اتحاد الكنائس الأسقفية الإنجليكانية في العالم، يرافقه المطران منير حنا، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الإنجليكانية الذي يبلغ سن المعاش غدًا، والمطران سامي فوزي، الرئيس الجديد لأساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الإنجليكانية الذي يتولى منصبه بعد غد الثلاثاء.