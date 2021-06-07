شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد موسى: «الأطفال في أمريكا يتعلمون من الملحمة المصرية والخونة كانوا يستهزئون» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الإعلامي أحمد موسى إن مواطنا أمريكيا استوحى من لقطة الحفار المصري الذي ساهم في تعويم السفينة الجانحة في قناة السويس منذ فترة.

وأضاف موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، المواطن الأمريكي كتب قصة بعنوان السفينة الكبيرة والحفار الصغير لترسخ قصة نجاح مصرية وتفاؤل .

وتابع الإعلامي أحمد موسى أن الكاتب الأمريكي تغنى باسم مصر وقدرتها على تحدي الأزمات في القصة التي تم تقديمها للأطفال في أمريكا .

وأكد موسى أن سعر القصة 25 دولار وتبرع بسعرها لمرضى كورونا في الهند مشيرا إلى أن الأطفال في أمريكا يتعلمون من الملحمة المصرية في حين الخونة كانوا يستهزءون بما تفعله مصر في الأزمة.

وأوضح أن الحفار الصغير كلمة سر في قصة نجاح رواها مواطن أمريكي لتصبح قصة ملهمة للأطفال في أمريكا.