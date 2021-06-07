شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الثقافة تتابع أعمال تطوير مسرح البالون وتشهد عرض «عاشق ومداح» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقدت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة أعمال التطوير بمسرح البالون التابع للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج عادل عبده.

وشهدت عبدالدايم العرض المسرحي الغنائي عاشق ومداح والبروفات التحضيرية لأوركسترا فرقة رضا بقيادة المايسترو هشام نبوي وأثنت على مجهودهم لخروج عرضهم القادم خلال الفترة من 10 حتى 12 يونيو في أبهى صوره الشهر الجاري.

وقالت وزيرة الثقافة إن أعمال تطوير ورفع كفاءة البنية الثقافية يعد من أهم محاور الاستراتيجية الهادفة إلى تحقيق الاستفادة القصوى من المواقع الإبداعية والحفاظ على مفردات القوى الناعمة، ووجهت بدراسة إمكانية استغلال كافة مساحة مشروع التطوير في أنشطة العمل الثفافي والفني بمسرح البالون، مشيرة إلى أنه منارة عريقة ساهمت في تشكيل وجدان الشعب المصري باعتباره أيقونة لأحد ألوان التراث الفني.

وأشادت بالمستوى المميز لعرض عاشق ومداح ونجومه الذين نجحوا في تناول وتجسيد الكثير من معاني الانتماء للوطن، مؤكدة استمرار تقديم أعمال تناقش قضايا المجتمع الراهنة، وتابعت أن الإبداع بمختلف صوره من الوسائل الإيجابية المؤثرة في دفع عجلة التنمية.

وعرض «عاشق ومداح» يتضمن الكثير من المعاني الوطنية النبيلة في التاريخ المصري، كما يسلط الضوء على الإنجازات التي تشهدها البلاد في شتى المجالات، بطولة احمد الكحلاوي، وسميرة عبدالعزيز، وأحمد ماهر، ومنير مكرم، ونخبة كبيرة من النجوم، واستعراضات الدكتور عماد سعيد، تأليف وأشعار محمد الصواف ومن إخراج عبدالغنى زكى.