شكرا لقرائتكم خبر عن «البيئة» تنفذ حملة تنظيف شاطئ رأس التين بمشاركة السفارة البريطانية وأطفال (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في إطار الأنشطة والفعاليات التي تقوم بها وزارة البيئة خلال احتفالات يوم البيئة العالمي والذى يأتي هذا العام تحت شعار «استدامة النظام البيئي»، نفذت وزارة البيئة من خلال فرع جهاز شؤون البيئة بالاسكندرية حملة تنظيف لشاطئ رأس التين بمنطقة الميناء الشرقى وتجميع وفرز القمامة البحرية الشاطئية من خلال مجموعة من المتطوعين.

شارك في الحملة السفارة البريطانية وشركة بانلاستيك وأحد شركات النقل البحرى وبنك القاهرة بالتنسيق مع محافظة الاسكندرية.

وأوضحت وزيرة البيئة أنه تم خلال الحملة توعية المشاركين بالآثار الضارة الناتجة عن الأنشطة البشرية وإلقاء القمامة بالبيئة البحرية، حيث تم التأكيد على أهمية وضرورة المشاركة المجتمعية في التوعية بتلك المشكلة والعمل على تقليل والحد من استهلاك البلاستيك.

كما شارك في فاعليات اليوم عدد كبير من الأطفال في إطار الحرص على تنشئة الأطفال وحثهم منذ الصغر على الحفاظ على الحياة البحرية والحفاظ التنوع البيولوجى كحق للأجيال القادمة في الموارد الطبيعية، كما تم في نهاية الحملة تسليم المخلفات للشركة المسئولة عن أعمال النظافة بالإسكندرية.

جدير بالذكر أن وزارة البيئة وفى إطار الحفاظ على الحياة البحرية وحمايتها قد أطلقت بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار حملة لحماية البيئة البحرية في البحر الأحمر حيث تُعد تلك الحملة هي الأولى من نوعها في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتأتى كجزء من حملة «ايكو ايجيبت» للسياحة البيئية والتى تستكمل خلال الفترة القادمة عملها في رفع الوعى بأهمية حماية البيئة البحرية لينعم الجميع بيئة آمنه ونظيفة.