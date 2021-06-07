شكرا لقرائتكم خبر عن تأهل حاضنة أعمال «علوم سياسية القاهرة» لنهائيات جائزة مراكز ريادة الأعمال ذات التأثير العالمي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقت حاضنة أعمال كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة (FEPS BI) خطاب تأهلها لنهائيات جائزة مركز ريادة الأعمال للتأثير العالمي، وذلك بعد منافسة شرسة هذا العام بين ٥٧ مركزاً لريادة الأعمال من مختلف دول العالم، وتم ترشيح ٧ مراكز فقط للنهائيات، وسوف تعلن النتائج النهائية خلال المؤتمر السنوي الذي يعقده المجلس الدولي للمشروعات الصغيرة في باريس يوم الخميس 15 يوليو في IPAG Business School.

ومن جهته أكد الدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، رئيس مجلس إدارة الحاضنة، أن وصول حاضنة أعمال الكلية إلى هذا المستوى العالمي يعكس تميز الكلية في كافة المجالات التعليمية والبحثية والمجتمعية، ولفت إلى أن الكلية استطاعت خلال أسبوع واحد فقط أن تحصد عدد كبير من جوائز الدولة التقديرية والتشجيعية مما جعلها أكثر الكليات حصدًا لهذه الجوائز خلال العام الجاري، إضافة إلى حصولها على شهادتين دوليتين في المعايير الدولية تقديرًا لتجربة الكلية المتميزة في تحقيق معايير الجودة العالمية في النظام الإداري والتعليمي.

وأضاف «السعيد» في تصريح صحفي، نسعد في الكلية بالتأهل لنهائيات هذه الجائزة الدولية المرموقة مترقبين نتائجها التي من شأنها الدفع بمكانة الحاضنة خلال الفترة المقبلة، معربًا عن تقديره لكافة الجهود التي تبذلها جامعة القاهرة برئاسة الأستاذ الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة في دعم وتعزيز جهود الحاضنة وتسهيل عملها لتحقيق أفضل النتائج التي تضمن وصول خدماتها وأفكارها ومبادراتها ومشروعاتها لأكبر عدد من رواد الأعمال والشباب، وبالتالي تسهم في تحقيق هدف الحاضنة الاستراتيجي والمتمثل في نشر وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال.

وفي هذا السياق، أعربت الدكتورة هبة مدحت زكي المدير التنفيذي للحاضنة، عن سعادتها لتأهل الحاضنة لنهائيات هذه المسابقة العالمية والتي تشير إلى مدى قدرة الحاضنات والمراكز على التأثير في حياة رواد الأعمال وتشجيعهم على المزيد من الابتكار والابداع والمغامرة لتحويل أفكارهم إلى مشروعات قادرة على الاندماج في منظومة الاقتصاد الوطنية ومن ثم المساهمة في تلبية احتياجات السوق المحلي والإقليمي.

وقالت «زكي» في تصريح صحفي، إن إنشاء هذه الجائزة جاء لتكريم مراكز ريادة الأعمال ذات الانتشار الاقليمي والعالمي، فالمؤسسات تعلن تطلعاتها من خلال العمل كمساحة لرواد الأعمال للابتكار وتطوير شبكات الدعم، واعتبرت اللجنة أن حاضنة أعمال كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة تستحق التأهل لنهائيات هذه الجائزة وذلك لقدرتها على خلق تأثير قابل للقياس على المجتمع.

وتابعت المدير التنفيذي للحاضنة، مشاركتنا ركزت على الخدمات التي تقدمها الحاضنة للمشروعات الناشئة ودعم الابتكار، ولجنة التحكيم قالت في خطابها لنا: أن الحاضنة تعتبر نموذج فريد ولديه القدرة على تغيير حياة الملايين حول العالم.

وفي الختام، أكدت المدير التنفيذي للحاضنة، أن التأهل لنهائيات هذه الجائزة لم يكن ليحدث إلا بدعم وإيمان مؤسسات الدولة بأهمية الدور المحوري الذي يمكن لحاضنات الأعمال أن تقوم به لتأهيل الشباب من رواد الأعمال للخروج بمشروعاتهم إلى النور والعمل بكفاءة في السوق المحلي والإقليمي والدولي مما يعزز المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030.