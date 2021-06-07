شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أبرز مهام أسقفية الشباب فى الكنيسة الأرثوذكسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى عام 1980 رأى قداسة البابا شنودة الثالث ضرورة تخصيص أسقفية للشباب، حيث يؤمن أن الكنيسة بلا شباب هى كنيسة بلا مستقبل فاختار نيافة الأنبا موسى أسقفا عاماً للشباب فى 25/5/1980 ليتفرغ لخدمة الشباب فى الكرازة المرقسية فى مصر والمهجر. وشارك نيافته قداسة البابا فى رحلة (100) إلى المهجر ضمن الوفد المشارك من الآباء الأساقفة.

ومن هنا بدأ تأسيس خدمة الشباب بالمهجر من خلال عمل مؤتمرات للشباب والخدام، وظل نيافته يشارك سنويا تقريباً فى مؤتمرات المهجر فى أمريكا وأستراليا ثم فى أوروبا، بالإضافة للمؤتمرات واللقاءات المستمرة فى مصر للخدام والشباب، فاتسعت الخدمة بكل فروعها ولجانها التى أسسها نيافته بتشجيع قداسة البابا.

وخلال السطور التالية ننشر أبرز مهام أسقفية الشباب فى الكنيسة الأرثوذكسية.

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1 -دراسات لاهوتية ودراسات عامة

يحرص نيافة الأسقف على إلحاق المكرسات بكافة المعاهد الدينية المتاحة والمتمثلة في الكلية الاكليريكية ومعهد الرعاية ومعهد الدراسات القبطية، والالتحاق بمركز تدريب خدام الشباب.

ويشدد على حضور مؤتمرات الخدام التى تنظمها أسقفية الشباب، والاشتراك فى دورات: الكمبيوتر – اللغات – فى الاتصال والإدارة والقيادة – بعض النواحى الفنية، وحضور اللقاءات والمؤتمرات الدولية بترشيح من نيافة الأب الأسقف، وأيضاً تتمثل وتساهم المكرسات فى حضور الدورات التدريبية التى يدعون إليها، والتى تنظمها المؤسسات والهيئات الخاصة.



أسقفية الشباب

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2-اللقاءات الدورية

يحرص نيافة الأب الأسقف على ترتيب لقاءات تدريبية، وأخرى تنشيطية للمكرسات، منها: اللقاء الشهرى ويكون السبت الأول شهرياً: يدعى إليه بعض المتخصصين، ولقاء نصف سنوى: (5-7 أيام)فى (بيت مارمرقس) بالعجمى بالإسكندرية، و اللقاءات العامة للمكرسات: بالاشتراك مع لجنة الرعاية والخدمة بالمجمع المقدس.

ويحضره مجموعة من المكرسات من ايبارشيات أخرى… يتخلل اللقاء فترات للخلوة الفردية… وفرص لتبادل الخبرات بين الجميع… وفترات عبادة مشتركة من قداسات يومية وصلوات السواعى والتسبحة اليومية.

3-دروس اللغة القبطية والألحان.

يخصص يوم الأحد أسبوعياً لتعلم اللغة القبطية والألحان الكنسية.

اللقاء الشهرى، واللقاءات نصف سنوية حيث يدرس موضوعات فى (الكتاب المقدس، والكنسيات، ودراسات آبائية، والتاريخ،والعلاقات مع المجتمع الذى نخدم فيه، (والقيادة والإدارة، والثقافة العامة، وكافة نواحى المعرفة المتاحة والنافعة.

حيث تختار بعض الموضوعات والبحث فى كل ما اتيح من مصادر للاستفادة الشخصية ومنفعة الآخرين.



جانب من اللقاءات

يقوم البيت "كمركز لإعداد المكرسات" بتدريب طالبات التكريس وإعدادهن للخدمة المطلوبة… وقد تفضل قداسة البابا شنودة الثالث برعاية وارشاد نيافة الانبا موسى وإعداد مجموعة من ايبارشيات اخري ممن طلبوا ذلك وقد تم التدريب لمجموعة من الإيبارشيات (نقادة – القوصية – الزيتون – بنها – المنيا – أطفيح) وتتراوح فترة التدريب ما بين سنة ونصف إلى سنتان.