شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة إحلال السيارات تعلن ضم 80 ألف ميكروباص فى يوليو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور طارق عوض المتحدث باسم مبادرة إحلال السيارات بوزارة المالية إن المبادرة الرئاسية التى أطلقها الرئيس السيسى كانت تهدف لإحلال السيارات المتقادمة، التى مر عليها 20 عاماً فى يناير الماضى، سواء كانت ملاكى أو تاكسى أو ميكروباص.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة" الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى على قناة " ON" أن المبادرة استهدفت فى ميلادها السيارات الملاكى والتاكسى ومن المزمع أن تشمل الميكروباصات مطلع يوليو القادم، لافتا: "من خلال الإحصائيات الأخيرة حتى نهاية 2020 تبين أن هناك 136 ألف سيارة أجرى ما بين تاكسى وميكروباص مر عليها 20 عاماً أو أكثر منها حوالى 80 ألف ميكروباص".

وتابع أنه سيبدأ العمل على موقع المبادرة فيما يخص الميكروباصات التى مضى عليها 20 عاماً قائلاً : " يحق لاى مواطن يمتلك ميكروباص أن يتقدم للمبادرة طالما تطابقت عليه الشروط والتى تقضى أن يتراوح عمره ما بين 21 عاماً و63 عاماً فى حال التقسيط وحتى 65 عاماً فى حال الكاش ".

وأوضح أن الحوافز المقدمة ضمن المبادرة هى الحصول على أسعار مخفضة من الشركات العاملة فى المجال فضلاً عن الحافز الاخضر والذى يشمل 25% من قيمة الميكروباص الجديد بحد أقصى 65 ألف جنيه يتم إتاحة المبلغ من وزارة المالية يسدد كمقدم لشركة الميكروباص بما يساعده على استكمال إقساطه مع البنك المقرض لثمن السيارة والجهاز المصرفى منح عائد مخفض قدره 3% على ثمن السيارة موزعة على مدة أقساط تتراوح ما بين 7-10 سنوات بحسب رغبة المواطن "

وكشف أنه ضمن تلك الحوافز وجود وثيقتى تأمين إحداهما تتعلق بالتامين على حوادث السرقة وغير ذلك والثانية معنية بالمواطن نفسه سواء أصيب فى حادث أو مرض أو عجز، حيث إن تلك الوثائق مخفضة عن مثيلاتها فى السوق بما يقرب من 50%.

تابع: "نحن الان بصدد المرحلة الأولى تضم سبع محافظات والمخطط لهذه المرحلة ثلاث سنوات باستهداف 250 ألف سيارة ما بين الاجرة والميكروباص والملاكى، ومشدداً على أن أى محافظة تستطيع أن تكون ذات جاهزية فيما يخص البنية التحتية للانضمام للمبادرة بوسعها ذلك سواء فى المرحلة الحالية أو اللاحقة قائلاً : " البنية الاساسية هى أن تتوفر فى أى محافظة لتكون جاهزة للانضمام للمبادرة هى أن يكون بها محطات تموين الغاز الطبيعى وساحات مؤهلة لاستيعاب السيارات والعربات التى سيتم إحلالها ( ساحات التخريد ) يتم مشاركتها فوراً بغض النظر عن المرحلى ".

وكشف أنه تم تخريد ما يقرب 1400 سيارة وتم تسليم 1000 سيارة جديدة للمواطنين ممن تقدموا على الموقع خلال مايو وحتى الان.