شكرا لقرائتكم خبر عن أهالى المصابين الفلسطينيين يوجهون الشكر للرئيس السيسى والشعب المصرى "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أيمن الرقب القيادى فى حركة فتح وأستاذ العلوم السياسية، كلنا فخورون كفلسطينيين وكعرب أن المقاومة الفلسطينية البدائية تجعل الاحتلال الإسرائيلى ينام فى الملاجئ بعد 73 عاما، ولا يستطيع أن يحتفل كما جرت العادة بذكرى قيام دولة الاحتلال.

وأضاف أن من قام باستفزاز الشعب الفلسطينى هو الاحتلال الذى قام بالاعتداء على أولى القبلتين وثالث الحرمين ليس فقط فى حى الشيخ جراح، لكنه استفز الفلسطينيين فى شهر رمضان الذى له قدسية خاصة وقام بوضع حواجز لمنع الوصول لإقامة شعائرهم الدينية.

وأضاف الرقب خلال مداخلة هاتفية فى برنامج التاسعة المذاع عبر القناة الأولى المصرية الذى يقدمه الإعلامى يوسف الحسيني: صحيح نحن ندفع الثمن كبير جداً لتشاهد أمام كل الكاميرات المنازل التى تهد على رؤوس أصحابها، 18 أسرة حتى هذه اللحظة شطبت من السجل المدنى قُتل الأب والأم والأطفال وحتى الجد والجدة وحتى هذه اللحظة 220 شهيد والعدد فى تزايد.

وتابع قيادى حماس: عندما نرى هؤلاء الأطفال الذين يخرجون أشلاء من تحت الأنقاض فهذه رسالة للعالم الذى صمت على ما يقوم به الاحتلال الفلسطينى خلال سنوات طويلة.