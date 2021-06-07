أخبار مصر

بالأرقام.. آداء استثنائى للاقتصاد المصرى رغم جائحة كورونا

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. آداء استثنائى للاقتصاد المصرى رغم جائحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استطاع الاقتصاد المصرى تحقيق أداء استثنائيا فى ظل جائحة كورونا خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي 2021/2022، واستمر فى تحقيق معدلات نمو إيجابي ومتزايد، نرصدها كالتالى:..

 

1- الاقتصاد المصرى حقق معدلات نمو إيجابي ومتزايد خلال الربع الثالث من العام الجاري 2021/2020 بلغ نحو2,9%

2-ارتفاع صافي الاحتياطات الأجنبية إلى 40,3 مليار دولار في شهر أبريل 2021

 3- تراجع معدل التضخم إلى 4,4٪ في أبريل 2021 

5- قناة السويس تحقق أعلى عائد شهرى في تاريخها خلال أبريل2021 بإيرادات 553,6 مليون دولار

6-بلغ إنتاج قطاعات تجارة الجملة والتجزئة، والصناعة، والزراعة، والأنشطة العقارية يمثل نحو 51,9% من الناتج المحلي الإجمالي

7-ارتفاع  نسبة قطاع الاتصالات من 2,8% إلى 3,2% 

8-ارتفع  إجمالي مؤشر الإنتاج ليبلغ 103,48% في فبراير 2021 مقارنة بنحو 101,04% في شهر يناير 2021 

9-ارتفاع  تحويلات المصريين العاملين بالخارج لتسجل 15,5 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة زيادة حوالي 10%

10- زيادة صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال النصف الأول من 2021/2020 ليسجل  حوالي 3.4 مليار دولار مقابل 2.5 مليار دولار خلال النصف السابق

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا