شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. آداء استثنائى للاقتصاد المصرى رغم جائحة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استطاع الاقتصاد المصرى تحقيق أداء استثنائيا فى ظل جائحة كورونا خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي 2021/2022، واستمر فى تحقيق معدلات نمو إيجابي ومتزايد، نرصدها كالتالى:..

1- الاقتصاد المصرى حقق معدلات نمو إيجابي ومتزايد خلال الربع الثالث من العام الجاري 2021/2020 بلغ نحو2,9%

2-ارتفاع صافي الاحتياطات الأجنبية إلى 40,3 مليار دولار في شهر أبريل 2021

3- تراجع معدل التضخم إلى 4,4٪ في أبريل 2021

5- قناة السويس تحقق أعلى عائد شهرى في تاريخها خلال أبريل2021 بإيرادات 553,6 مليون دولار

6-بلغ إنتاج قطاعات تجارة الجملة والتجزئة، والصناعة، والزراعة، والأنشطة العقارية يمثل نحو 51,9% من الناتج المحلي الإجمالي

7-ارتفاع نسبة قطاع الاتصالات من 2,8% إلى 3,2%

8-ارتفع إجمالي مؤشر الإنتاج ليبلغ 103,48% في فبراير 2021 مقارنة بنحو 101,04% في شهر يناير 2021

9-ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج لتسجل 15,5 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة زيادة حوالي 10%

10- زيادة صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال النصف الأول من 2021/2020 ليسجل حوالي 3.4 مليار دولار مقابل 2.5 مليار دولار خلال النصف السابق