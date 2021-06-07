​"إعلام النواب" توصي بمراجعة كتب المكتبات العامة للتأكد من خلوها من الأفكار الهدامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

أوصت لجنة الثقافة والإعلام والآثار في اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة الدكتورة درية شرف الدين بمراجعة جميع الكتب في المكتبات العامة بالدولة للتأكد من خلوها من أي أفكار هدامة ومتطرفة، قد تلعب على مشاعر الشباب ما يسبب إضرارًا للمجتمع.

كما أوصت اللجنة بضرورة سرعة العمل على تجديد وتطوير قصر ثقافة منصور حسن، ليصل إلى المستوى اللائق لتقديم خدمة ثقافية لخدمة المجتمع، وحتى يعود صرح ثقافي يؤدي دوره الوطني.

جاء ذلك عقب مناقشة اللجنة لطلب إحاطة مقدم من اللواء عبدالله لاشين طالب فيه بسرعة إحلال وتجديد قصر ثقافة أبوكبير والمعروف باسم قصر ثقافة "منصور حسن"، كما ناقشت اللجنة طلب للنائب محمود شعلان بشأن تطوير وتحديث قصر ثقافة كفر الدوار بمحافظة البحيرة حتى يتمكن من أداء دوره الثقافي ولخدمة المجتمع، وأوصت اللجنة بسرعة إحلال وتجديد قصر ثقافة كفر الدوار للقيام بدوره ولخدمة ما يقرب من 2 مليون مواطن.