وزيرة الثقافة تشاهد "عاشق ومداح" وتتابع أعمال تطوير البالون

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

تفقدت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، أعمال التطوير بمسرح البالون التابع للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج عادل عبده، وذلك بحضور الفنان خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي والفنان محيي إسماعيل وعدد كبير من الجمهور التزم بكافة الإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا.

كما شهدت العرض المسرحى الغنائى عاشق ومداح والبروفات التحضيرية لأوركسترا فرقة رضا بقيادة المايسترو هشام نبوي وأثنت على مجهودهم لخروج عرضهم القادم خلال الفترة من 10 حتى 12 يونيو فى أبهى صوره الشهر الجاري.

قالت عبد الدايم، إن أعمال تطوير ورفع كفاءة البنية الثقافية يعد من أهم محاور الاستراتيجية الهادفة إلى تحقيق الاستفادة القصوى من المواقع الابداعية والحفاظ على مفردات القوى الناعمة.

ووجهت بدراسة إمكانية استغلال كافة مساحة مشروع التطوير في انشطة العمل الثفافي والفني بمسرح البالون، مشيرة إلى أنه منارة عريقة ساهمت في تشكيل وجدان الشعب المصري باعتباره أيقونة لأحد ألوان التراث الفنى.

وأشادت بالمستوى المميز لعرض عاشق ومداح ونجومه الذين نجحوا فى تناول وتجسيد الكثير من معاني الانتماء للوطن مؤكدة استمرار تقديم اعمال تناقش قضايا المجتمع الراهنة.

يذكر أن أعمال تطوير مسرح البالون يستهدف رفع كفاءة انظمة الحماية المدنية وشملت انشاء خزان ارضي للإنذار الآلي، والانتهاء من المرحلة الثانية لإحلال وتجديد التكيف المركزي لمسرح البالون، تجديد وصيانة غرف الفنانين بالمسرح، إحلال وتجديد التكييف المركزي لقاعة صلاح جاهين وإضافة شاشة دعائية 30 متر أعلى قاعه صلاح جاهين، اصلاح وصيانة الشاشة الدعائية أعلى المسرح وجاري تجديد قاعة بروفات الآلات الشعبية وصيانة واصلاح الة بيانو أثرية، تجديد شبكة كهرباء للتكيفات، لوحة Ats للكهرباء العمومية الى جانب تحديث العناصر اللوجستية والتى تشمل زى موحد للفنيين، مقاعد الموسيقيين، الآت موسيقية للفرق التابعة.

أما عرض "عاشق ومداح" يتضمن الكثير من المعانى الوطنية النبيلة في التاريخ المصرى، كما يسلط الضوء على الإنجازات التي تشهدها البلاد في شتى المجالات وبطولة احمد الكحلاوي ، سميرة عبد العزيز ، احمد ماهر ، منير مكرم ،ونخبة كبيرة من النجوم ،استعراضات الدكتور عماد سعيد، تأليف واشعار محمد الصواف ومن إخراج عبد الغنى زكى.