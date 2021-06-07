وزيرة البيئة: تلوث هواء القاهرة يكلّف الدولة 47 مليار جنيه سنويًا

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن تلوث الهواء في القاهرة يكلف الدولة أكثر من 47 مليار جنيه سنويًا، وهذا يعني أن زيادة التلوث يزيد من الأعباء المالية على الدولة، لذا حرصت الدولة على الحفاظ على الموارد الطبيعية، ومن هنا جاءت فكرة مراعاة الأبعاد البيئية للمشروعات وخطة التنمية حال تطبيقها على أرض الواقع.

جاء ذلك خلال الندوة التى يعقدها حزب مستقبل وطن، تحت عنوان "البيئة وأثرها على الاقتصاد" بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب، وأعضاء الحزب.

وتابعت فؤاد خلال كلمتها بالندوة اليوم: "التلوث البيئي الناتج عن الاستثمار يكلّف الدولة مبالغ باهظة نتيجة التدهور البيئي وضرورة إعادة الأمور لنصابها مرة أخرى والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، ومن هنا جاء مفهوم مراعاة الملف البيئي في المشروعات الاستثمارية".

وأكدت الوزيرة أن القيادة السياسية كانت حريصة، ووجهت بضرورة وضع ملف البيئة ضمن الملفات التي تحظى بأولويات الدولة والتىتعمل عليها بكثافة، وبالفعل كان لهذه التوجيهات دور كبير في الاهتمام بصورة كبيرة بملف البيئة، ووضعه ضمن أولويات الدولة بشأن خطة التنمية المستدامة.

وقالت إن هناك عدد من التحديات التي تواجّه الوزارة، أبرزها التشابك مع الوزارات المختلفة في عددمن الملفات، أبرزها ملف القمامة، الصرف الصناعي، بالإضافة للتحديات المؤسسية، وتابعت: "وزارة البيئة شالت شيلة مش شيلتها، يوجد العديد من التشابكات بين البيئة وعدد من الوزارات الأخرى، لكن بعد توجيهات القيادة السياسية يتم العمل على أهمية دور وزارة البيئة في المجتمع، وأن ملف البيئة يعود بالنفع على الاقتصاد القومي، واتضح ذلك من خلال ملف حرق قش الأرز، بعد تحفيز الفلاحين لعدم حرق قش الأرز، وتوفير مكبس بلغ العائد من عمليات حرق قش الأرز تقريبًا مليار و250 مليون جنيه، بالإضافة للإيجابيات التي عادت على المجتمع جراء عدم الحرق والحفاظ على صحة المواطنين.

وأشارت وزيرة البيئة، إلى أن هناك توجيهات من قبل القيادة السياسية بشأن الحفاظ على المحميات الطبيعية، وبالفعل تم ترجمة هذه التوجيهات من خلال عمليات التطوير، والحفاظ على المحميات التى تحافظ على التوازن البيئي على الأرض.

وتابعت فؤاد: "نعمل أيضًا على ملف السياحة البيئية، فبعد إن كان مفهوم السياحة البيئية شوية رمل وشوية مياه، أصبح لدينا خطة، لتعظيم الاستفادة من المحميات الطبيعية، وسيتم افتتاح محمية الغابة المتحجرة الشهر المقبل".

وأكدت وزيرة البيئة، أن الاقتصاد والبيئة ملف واحد، فخلال الفترة الأخيرة تم عمل أكثر من 1800 وحدة بيوجاز، و26 شركة بيوجاز، وهذا يؤكد جدية العمل على أرض الواقع".