"رياضة البرلمان" تهاجم اتحاد كرة اليد بسبب منتخب النساء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

أوصت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، باستدعاء اتحاد كرة اليد للتعرف على أسباب عدم وجود منتخب قومي بكرة اليد النسائية يمثل مصر في البطولات الدولية والقارية.

جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة برئاسة الدكتور محمود حسين رئيس اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائبة هند رشاد، بشأن القرار الصادر من اللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم الذي يتضمن حل جميع الأجهزة الفنية لكافة فرق كرة القدم النسائية في مصر.

وانتقدت النائبتين آية مدني وهادية حسني، اتحاد كرة اليد بسبب إهمال المنتخبات النسائية خاصة أن مصر بها عدد من اللاعبات المحترفات اللاتي تواصلن معهن وطالبن بوجود منتخب لكرة اليد النسائية.

وتساءلت مدني، عن عدم اهتمام وزارة الشباب في كرة اليد النسائية، مطالبة الاعلام بضرورة دعم الفرق النسائية ليتمكن من تمثيل مصر في مختلف المحافل الرياضية.

فيما قالت النائية هادية حسني، إنه تواصل معها ثلاث لاعبات مصريات محترفات في كرة اليد ويريدون تمثيل منتخب مصر ولكن لا يوجد منتخبات نسائية، مشددة على ضرورة البحث عم حلول عاجلة لتشكيل منتخب لكرة اليد النسائية.

ومن ناحية أخرى فجرت النائبة هند رشاد مقدمة طلب الإحاطة مفاجأة بعدم علمها بتنظيم مصر لبطولة كأس العرب للسيدات والمقامة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الفترة من24 أغسطس إلى 6 سبتمبر المقبلين، مؤكدة أن القيادة السياسة تولي اهتمامًا ودعمًا كاملًا لما حققته بناتنا اللاعبات لرفع راية الدولة المصرية عاليا في المحافل المختلفة أسوة بأبطالنا رجال كرة القدم.

كما أعربت اللجنة عن استيائها الشديد بسبب عدم حضور ممثلًا عن اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد كرة القدم وتلبيه الدعوة المرسلة إليه من قبل المجلس ووزارة الشباب والرياضة لحضور هذا الاجتماع، مشيرة إلى أن هذه اللجنة تم تعينها من قبل وزارة الشباب والرياضة لإدارة شئون الاتحاد لحين انتخاب مجلس إدارة خلفًا لسابقه، وطالبت لجنة الشباب والرياضة بضرورة التزام أي مسئول يتم دعوته للحضور.

وطالبت اللجنة الاتحادات الرياضية بضرورة وضع استراتيجية واضحة للعبات النسائية تهدف إلى إنشاء منتخبات وطنية تمثل مصر في المحافل الإقليمية والدولية والأولمبية، مؤكدة أن الرياضة المصرية تشهد طفرة حقيقة على مختلف الأصعدة الرياضية بدعم غير مسبوقة من القيادة السياسية للرياضة والرياضيين.

كما طالبت اللجنة الإعلام الرياضي بضرورة تعظيم اللعبات الفردية خاصة والجماعية عامة حتى يتم تشجيع اللاعبين، وألا يقتصر الأمر على لعبة كرة القدم فقط.