يوفر فرص عمل ويحقق التنمية.. وزير المالية يدافع عن "الصكوك السيادية" أمام "النواب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

قال د.محمد معيط وزير المالية، إن قانون الصكوك السيادية يمثل أهمية كبيرة، مؤكدًا أن تحقيق النمو يحتاج إلى تمويل مشرعات، والمشروعات والنمو توضح للناس أن غدًا أفضل، موضحًا أن الحكومة تقوم بتنويع الأدوات والبحث عن مستثمرين وزيادة السيولة.

وأضاف معيط، خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم الأحد: "وإذا لم نبحث عن أدوات جديدة للتمويل، فلن ننفق إلا على قدر الإيراد، وبهذا يقتصر الإنفاق على مثل الأجور والمعاشات وخدمة دين والأمن القومي.

وأوضح وزير المالية أن الصكوك تستهدف الاستثمار؛ حتى لا يؤثر على التنمية، والاستثمار يعني تحقيق التنمية وتوفير فرص العمل من خلال مشروعات قومية تخلق فرص عمل وتحسن معيشة المواطنين؛ وهذا يجعل حياة الناس أفضل.

وقال النائب إيهاب منصور: "نحتاج إلى حسن إدارة هذا الملف، ونحتاج إلى تحديد أوضح لنوعية المشروعات التي تندرج تحت هذا القانون"، موضحًا أن القانون يستهدف تنمية الموارد وسد العجز في الموازنة.