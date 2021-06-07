شكرا لقرائتكم خبر عن وائل لطفي: الشيخ الشعراوي تأثر بأفكار جماعة الإخوان وكان تفكيره رجعيا (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الكاتب وائل لطفي، الفائز بجائزة الدولة للعلوم الاجتماعية، إن العالم من شأنه أن يصيب أو يخطئ، ولابد أن يكون لدينا الحرية.

وأضاف لطفي، خلال برنامج «رأي عام» على فضائية «TeN»، اليوم الأحد: «الشيخ محمد متولي الشعراوي تأثر بأفكار جماعة الإخوان، وكان خطابه يساهم في شعور الناس بأن الحياة المضبوطة هي تطبيق الشريعة».

وأوضح أن الشيخ الشعراوي كان يرفض عمل المرأة والعمل في السياحة وغيرها من الآراء، وكان تفكيره رجعيا بلا شك، ويبحث عن المتسق مع القديم ولا يقوم بالاجتهاد في شيء.