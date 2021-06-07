شكرا لقرائتكم خبر عن وائل لطفي: الشيخ عبدالحليم محمود لعب دورًا في نشر أفكار الإخوان (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الكاتب الصحفي وائل لطفي، الفائز بجائزة الدولة للعلوم الاجتماعية، إن العودة إلى التدين بعد الهزائم أمر معتاد لدى المصريين.

وأضاف لطفي، خلال لقائه مع برنامج «رأي عام» على فضائية «TeN»، الأحد، أن الرئيس الراحل أنور السادات لم يكن متشددا، لكن ميله للإسلاميين كان بسبب صراعه مع اليساريين.

وأكد لطفي أن السادات لم يكن وحده المسؤول عن ظهور التيارات الإسلامية في السبعينيات، لافتا إلى أن الشيخ عبدالحليم محمود هو شيخ الأزهر الوحيد الذي قابل الرئيس الأمريكي، خاصة أنه كان يحارب الشيوعية، ولعب دورا في نشر أفكار الإخوان.

وأشار الفائز بجائزة الدولة للعلوم الاجتماعية، إلى أن الشيخ محمد الغزالي اختلف مع الإخوان لكن خطابه لم ينفصل عن أفكارهم، لافتا إلى أن «الكاسيت» لعب دورا في نجومية وشهرة الشيخ عبدالحليم كشك.