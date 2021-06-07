شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ طب نفسي: يجب إخبار دلال عبدالعزيز بوفاة سمير غانم وإلا ستشعر بالخيانة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت الدكتورة منال عمر، أستاذ الطب النفسي بجامعة عين شمس، أهمية إبلاغ الشخص المريض بوفاة قريبة في نفس اللحظة حتى لو في حالة تعب أو مرض، مستشهدة بحالة الراحل سمير غانم قائلة: «لازم نقول لدلال عبدالعزيز إن جوزها مات»، موضحةً أن المفاجأة الثانية لرحيل شخص منذ فترة يزيد من التعب، ويجعل الشخص يشعر بخيانة الموقف.

وأضافت «عمر»، خلال حوارها ببرنامج «حديث القاهرة»، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر شاشة «القاهرة والناس» أن التذكر الدائم بتوفى شخص قريب يحمينا من الإنكار والاكتئاب، إذ إنه لابد من التأكيد على رحيل الشخص القريب منك حتى لا تعاني بعد فترة، موضحة أن ثقافة الموت مبهجة لدى المصريين ويحولون الذكرى لاحتفالية، لافتة إلى أن 50% من المكتئبين بعد رحيل العزيز لديهم فكر عدم التذكر بالرحيل.

وأوضحت منال عمر أن وقت العزاء والدفن يجتمع فيه تعبير الحزن المجتمعي، كما أنه لابد من المجتمع أن يدعم أشخاص في حالة مأساة، وأن مأساة الابن لوفاة والده لأكثر من سنتين يحولها لمرحلة اكتئاب.