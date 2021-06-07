شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطيران: «اللي مش شايف الإنجازات على الأرض يروح لطبيب رمد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، متابع لأدق التفاصيل في الوزارات كلها، فضلًا عن علاقة الوزراء ببعضهم، فلا يتصل وزير بآخر إلا وتصله الخدمة المطلوبة 100% .

وأضاف وزير الطيران الطيران خلال حواره مع الدكتور محمد الباز، في برنامج «آخر النهار» المُذاع عبر فضائية «النهار»: «إن تعاون الوزراء يعود في الآخر على المواطن، واللي مش شايف الإنجاز على الأرض يروح لدكتور رمد، الإنجاز واضح جدًا أي مصري يفخر ببلده ويرى الطرق والكباري والمشاريع».

ولفت وزير الطيران إلى أن مبادرة شتي في مصر كانت فكرة وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني وكان لها مردودًا إيجابيًا.

وأشار وزير الطيران خلال الحوار، لفتح الطيران بين شرم الشيخ والأقصر وأسوان لراحة السائحين.

وعن المطارات الجديدة، قال وزير الطيران: «شرفنا بهدية من الرئيس 3 مطارات هي برنيس وسفنكس والعاصمة الإدارية ومطار رابع هو البردويل»، لافتا إلى أن مطار سفنكس رفع سعته من 300 راكب في الساعة لـ900 راكب في ساعة، منوها إلى الشروع في المراحل النهائية لإنشاء قرية بضائع داخل مطار سفنكس.

وأكد وزير الطيران أنه من أنصار اللامركزية في الإدارة وأنه من حق كل مدير يغير ومن حقنا نحاسبه إذا أخفق، مردفًا: «كل مسؤول في موقعه، إحنا في ظهره نساعده»، مشيرا إلى أنه يقوم بعمل جولات مستمرة في جميع الأوقات ولم يحصل على يوم واحد إجازة.

واختتم وزير الطيران: «الطيران صناعة تمثلنا في الخارج وليست صناعة داخلية، مينفعش حد يشتكي من حاجة، ومن المهم رفع كفاءة العنصر البشري لأن مردوده على المرفق مردود لا نهائي، العنصر البشري مهم وكلنا تروس في المنظومة لا أفضلية لأحد على أحد، إذا غاب ترس عنها ستتوقف، لا أحد أحسن من الآخر، وإنما منظومة متكاملة لنقدم خدمة مميزة للعميل».