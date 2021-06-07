شكرا لقرائتكم خبر عن الدولة تُنفذ 25 ألف مشروع خلال 7 سنوات بتكلفة 4 تريليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت مصر خلال 7 سنوات ما لم تشهده على مدار تاريخها الحديث؛ بعد ما قامت بإحداث ثورة حقيقية فى جميع المجالات وعمل تنمية حقيقية لرفع مستوى معيشة المواطنين، من خلال تنفيذ آلاف المشروعات فى الإسكان، والتعليم، والصحة، والنقل.

ونفذت مصر خلال 7 سنوات 25 ألف مشروع تم الانتهاء منها، والجارى تنفيذها خلال 7 سنوات من يوليو 2014 وحتى يونيو 2021 ، بقيمة تبلغ أكثر من 4 تريليون جنيه.

ونرصد بالأرقام المشروعات المنتهية والجارية بالدولة خلال 7 سنوات من الفترة يوليو 2014- يونيو 2021"، كالتالى:..