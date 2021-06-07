شكرا لقرائتكم خبر عن الدولة تُنفذ 25 ألف مشروع خلال 7 سنوات بتكلفة 4 تريليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت مصر خلال 7 سنوات ما لم تشهده على مدار تاريخها الحديث؛ بعد ما قامت بإحداث ثورة حقيقية فى جميع المجالات وعمل تنمية حقيقية لرفع مستوى معيشة المواطنين، من خلال تنفيذ آلاف المشروعات فى الإسكان، والتعليم، والصحة، والنقل.
ونفذت مصر خلال 7 سنوات 25 ألف مشروع تم الانتهاء منها، والجارى تنفيذها خلال 7 سنوات من يوليو 2014 وحتى يونيو 2021 ، بقيمة تبلغ أكثر من 4 تريليون جنيه.
ونرصد بالأرقام المشروعات المنتهية والجارية بالدولة خلال 7 سنوات من الفترة يوليو 2014- يونيو 2021"، كالتالى:..
1- 16 ألف مشروع تم الانتهاء منها خلال الفترة من يوليو 2014 إلى ديسمبر 2019، بتكلفة حوالى 2.2 تريليون جنيه
3- يجري حاليًا تنفيذ 9 آلاف مشروع، بتكلفة كلية 2 تريليون جنيه
3-عدد المشروعات المنتهية والجارية في محافظات الصعيد يبلغ 4446 مشروعا، بتكلفة حوالي 296 مليار جنيه
4- 1498مشروع فى المحافظات الحدودية، بتكلفة 182 مليار جنيه