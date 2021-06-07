شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار 24 ساعة.. 29 وحدة طب أسرة و4 مستشفيات بالسويس يدخلون المنظومة قريبا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم ”الخليج 365” قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، كالتالى:
التأمين الصحى: 29 وحدة طب أسرة و4 مستشفيات بالسويس يدخلون المنظومة قريبا
محافظ القاهرة: القيادة السياسية اهتمت بالشباب وتأهيلهم علمياً وعملياً
دار الإفتاء توضح الحكم الشرعى فى حق المرأة حول قائمة المنقولات
التضامن: حوار بشأن مشروع قانون مقترح يسمح للمرأة ذات الإعاقة الجمع بين معاشين
محافظة القاهرة تزيل عقارات بمصر القديمة بمسار توسعة الدائرى بعد صرف التعويضات
رئيس الكنيسة الأسقفية يزور شيخ الأزهر ويشكره على التعاون ببيت العائلة.. صور
الصحة: إغلاق 41 منشأة طبية خاصة مخالفة بالجيزة والإسكندرية في يوم.. صور