شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق تطوير العشوائيات: أنفقنا 32 مليار جنيه على المناطق غير الآمنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس خالد صديق المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية، أن منظومة تطوير العشوائيات فى مصر، أصبحت قدوة لتجارب أخرى ودول كثيرة من العالم، متابعا، يأتى لنا أناس من دول أفريقية ليستفيدوا من التجربة المصرية في تطوير العشوائيات، كما أن البنك الدولى عندما يعطى قروض لدول ويكون من ضمن شروطه تطوير العشوائيات يطلب منهم أن يستفيدوا من التجربة المصرية.

وأضاف المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية، خلال برنامج رأى عام، المذاع على قناة tn، أن الصندوق تم إنشائه في عام 2008 ومنذ هذا التاريخ وحتى عام 2014 كان حجم 652 مليون جنيه، ولكن خلال الـ 5 سنوات الماضية فقط، تم إنفاق 32 مليار جنيه على تطوير المناطق غير الآمنة ومن المستهدف إنفاق 40 مليارا خلال فترة قريبة.

ولفت المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية، إلى أن المرحلة الثانية ستكون تطوير المناطق غير المخططة للوصول لمرحلة أرقى وأفضل للمواطن، بجانب أن تطوير عواصم المحافظات والمدن الرئيسية ستكون المرحلة الثالثة.

وأشار المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية، إلى أن مصر من أفضل الدول في تطوير العشوائيات على مستوى العالم، وهناك دول عربية تستفيد من التجربة المصرية، وينظرون للدولة المصرية من خلال تلك التجربة باعتزاز وتقدير، متابعا: نحن تجربة فريدة على مستوى العالم .