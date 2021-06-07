شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. الكنيسة الأسقفية تكرم المطران منير حنا فى حفل بكاتدرائية القديسيين بالزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظم اليوم الاثنين، الكنيسة الأسقفية حفل تكريم للمطران الدكتور منير حنا، حيث أعلن إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية بمصر وشمال إفريقيا والقرن الإفريقى وجامبيلا، أن الحفل يأتى تقديرًا لخدمته على مدار 42 سنة بالكنيسة، ويليها غدا الثلاثاء خدمة تنصيب ورسامة المطران د. سامى فوزى رئيسًا لأساقفة إقليم الإسكندرية ومطرانًا لإبراشية مصر.

وقضى رئيس الأساقفة دكتور منير حنا أنيس 42 سنة فى خدمة الكنيسة الأسقفية من ضمنهم 21 سنة عملهم كمدير لمستشفى هرملالتذكارى بمنوف بمدينة المنوفية منذ سنة 1980، وذلك بعد تخرجه من كلية طب القصر العينى عام 1974 ثم حصوله على دبلوم الدراسات العليا فى طب المناطق الحارة، كما درس الأمراض الباطنية و مناظير الجهاز الهضمى فى الكلية الملكية للدراسات العليا بلندن ثم بعد ذلك دراسته لعلم اللاهوت من جامعه مور بسيدنى، استراليا قبل رسامته مطراناً للأبروشية في مصر و شمال إفريقيا و القرن الإفريقى عام2000. تم تنصيبه رئيسًا لأساقفة إقليم الإسكندرية عام 2020 وحصل على الدكتوراه الفخرية فى اللاهوت من جامعة ويكلف بتورنتو عام2020.