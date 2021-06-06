شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفرالشيخ يُشيد بتطوير حديقة دار للأيتام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أثنى اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على أعمال تطوير حديقة دار الحنان للأيتام، وتطوير الحديقة ووضع ألعاب الترفيه، والتسلية بإشراف اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، على المراحل الأخيرة من أعمال التطوير ورفع كفاءة حديقة دار الحنان للأيتام بغرب مدينة كفر الشيخ، وتزيين مدخل الدار بالرسومات المتعددة، موجهاً بتوفير كافة الرعاية للأيتام بدور الرعاية في كافة مدن المحافظة.

وقال اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، في تصريحات صحفية، الأحد، إن أعمال التطوير جاءت بناء على توجيهات محافظ كفر الشيخ بتطوير الحديقة، وإنشاء نادٍ للألعاب بها يليق باليتيمات، مضيفا أن محافظ كفر الشيخ يولي اهتماما كبيرا بدور الأيتام بالمدينة، وتقديم جميع أنواع الدعم اللازم لها، وتوفير كل مقومات الحياة الكريمة للأيتام.

جاء ذلك بمشاركة ومتابعة محمد صلاح، رئيس حي غرب كفر الشيخ، وعبدالعزيز جمعة، نائب رئيس المدينة لشؤون النظافة والتجميل، وعبدالخالق مصطفى، مساعد رئيس حي غرب، وعادل عيد، مدير إدارة الحدائق والمتنزهات بكفر الشيخ.