شكرا لقرائتكم خبر عن تحولت إلى خرابات.. غضب في إعلام النواب بسبب تدهور قصور الثقافة في المحافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد اجتماع لجنة الثقافة والاعلام بمجلس النواب ،هجوما حادا على ممثلي وزارة الثقافة بسبب تردي اوضاع قصور الثقافة، في عدد كبير من محافظات الجمهورية.

وانتقد النائب عبدالله لاشين، خلال مناقشة طلب الاحاطة الذي تقدم به لتجديد قصر ثقافة مركز ابو كبير بمحافظة الشرقية، عدم اهتمام وزارة الثقافة، بالمسارح وقصور الثقافة في المحافظات، مؤكدًا أن قصر ثقافة منصور حسن ابو كبير يبلغ مساحته ١٣٠٠ متر ولم يتم صيانته منذ عام 1993.

وأشار لاشين، إلى أن قصر ثقافة ابو كبير تحول إلى خرابة وهو حال العديد من قصور الثقافة في مختلف مراكز الجمهورية مطالبا وزارة الثقافة القيام بدورها والعمل على تطوير تلك المراكز، حتي تكون مركز التنوير ومواجهة الافكار المتطرفة.

واوصت اللجنة برئاسة النائبة درية شرف الدين وزارة الثقافة ضرورة تحديد جدول زمني للانتهاء من اعمال تطوير ذلك المركز.

من جانبه أكد ممثل وزارة الثقافة، أنه سيتم ادراج قصر ثقافة ابو كبير في خطة العام المالي المقبل، وسيتم تطوير المسرح كاملا ومده بالتقنيات الحديثة وكذلك تطوير المكتبة والمبني كاملا .

كانت اللجنة طلب للنائب محمود شعلان بشان تطوير وتحديث قصر ثقافة كفر الدوار بمحافظة البحيرة حتي يتمكن من اداء دورة الثقافي ولخدمة المجتمع واوصت اللجنة بسرعة احلال وتجديد قصر ثقافة كفر الدوار للقيام بدوره ولخدمة ما يقرب من 2 مليون مواطن.