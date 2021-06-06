شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 19 قضية تموينية في أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفّذت مباحث التموين في أسوان، الأحد، حملة على الأسواق في مراكز ومدن المحافظة، لضبط الأسواق والسلع غير الصالحة للاستخدام الآدمي والمخالفة للاشتراطات الصحية.

وأسفرت الحملات عن ضبط 19 قضية تموينية، منها 2 قضية استخدام اسطوانات في غير الغرض المخصص، 7 قضية عدم حمل شهادات صحية، 7 لعدم الإعلان عن الأسعار و3 بيع بأزيد من السعر الرسمي وأُحيلت المخالفات المُحرَّرة إلى النيابة المختصة.