شكرا لقرائتكم خبر عن البحوث الفلكية: كسوف حلقي للشمس الخميس.. وهذا موقف مصر من رؤيته والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إنه طبقا للحسابات الفلكية التي يقوم بها المعهد فسوف يحدث كسوف حلقي للشمس يوم الخميــس الموافق 10 يونيـو 2021م، حيث يتفق توقيت وسط هذا الكسوف مع اقتران شهر ذي القعدة لعام 1442هـ.

وأضاف «القاضي» في تصريحات صحفية، الأحد، أنه في هذا اليوم يشرق القمر ويغرب مع الشمس في نفس الوقت تقريبا لذلك لن يكون القمر مرئيا في السماء طوال الليل، ويحدث الكسوف الحلقي للشمس حيث يكون القمر في المنطقة البعيدة في مداره البيضاوي حول الأرض بحيث لا يتمكن من تغطية قرص الشمس بالكامل فينتج عن هذا حلقة من الضوء حول القمر المظلم، ولذلك يُسمى بالكسوف الحلقي ... لا يُرى هذا الكسوف في مصر أو المنطقة العربية بالكامل ويمكن رؤيته في جميع مراحله في (شمال كندا – أقصى الشمال الشرقي لروسيا – جرين لاند).

وأشار إلى أنه سيستغرق الكسوف منذ بدايته وحتى نهايته مدة قدرها أربع ساعات وتسع وخمسون دقيقة تقريباً، عند ذروة الكسوف الحلقي يغطي قرص القمر حوالي 94% من كامل قرص الشمس، لافتًا إلى أنه يُغطي الكسوف الحلقي مساحة عرضها 527،1 كم وسوف يستغرق مدة قدرها 3 دقائق و51 ثانية.

جدير بالذكر أن الكسوف الحلقي التالي يكون في 14 أكتوبر 2023م.