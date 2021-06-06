شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة ترد على المُشككين في كفاءة لقاح كورونا المُصنّع بمصر (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن كفاءة لقاح «سينوفاك» المصنع في مصر هي نفسها كفاءة نفس اللقاح المنتج في بلده أو في أي دولة أخرى، معلقا: «اللقاح المصنع في مصر مطابق للمصنع في الصين بنسبة 100%».

وأشارت «زايد» خلال اتصال هاتفي ببرنامج «الحكاية» المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»، مساء الأحد، إلى أن مصر بها عدد من الخبراء الصينيين لمتابعة خطوط الإنتاج في مصر، مؤكدة أن كل اللقاحات المتواجدة في مصر فعالة وآمنة، معلقا: «مش بنجيب غير اللقاحات التي أبتت فاعلية».

وأكد أن عدد المسجلين على الموقع الإليكتروني للحصول على لقاح كورونا وصل إلى 6 مليون شخص، وتم تطعيم 3.3 مليون شخص حتى الآن.

وأشارت «زايد»، إلى أنه تم تامين الجرعة الثانية من اللقاحات للمواطنين الذين حصلوا على الجرعة الأولى، موضحة أنه يتم تطعيم 115 ألف شخص يوميا ومع زيادة اللقاحات سيتم زيادة عدد الأفراد الذين يحصلوا على اللقاح يوميا.

وأضافت أنه سيتم تطعيم 100% من العاملين في وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي، حتى يكون هناك عودة آمنة للدراسة، متوقعة أننا سنصل إلى تطعيم 40% من المصريين في نهاية العام الجاري.