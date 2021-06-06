شكرا لقرائتكم خبر عن «الدولة قدمت دعما غير مسبوق».. وزير الطيران: الطائرة على الأرض بـ«تصرف فلوس» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، إن حجم خسائر القطاع جراء الإغلاق بسبب جائحة كوونا قدر في العام المالي 2019/2020 بحوالي 4.5 مليار جنيه، مشيرا إلى أن الخسائر في العام المالي الحالي تقدر بأضعاف لأن فترق التوقف أطول.

وكشف وزير الطيران، خلال برنامج «آخر النهار» عبر فضائية «النهار»، أنه لتقليل حجم الخسائر خلال فترة الإغلاق بعمل تم عمل رحلات بضائع على كراسي الركاب، لكن بشروط معينة حتى لا تتلف الكراسي.

وأضاف الوزير أن قطاع الطيران مكلف، والطائرة على الأرض تصرف فلوس، مشيرا إلى أن أقصى حد في نقل الركاب وصل له الطيران خلال الجائحة 30% من حجم الحركة.

وأردف: «بعض البلدان التي كنا نسير إليها 14 رحلة في الأسبوع أصبحنا ننزلها مرتين أو ثلاثة، بلاد كثيرة تعطي الدخول لفئات قليلة».

وأكد وزير الطيران أن الأزمة في القطاع الخاص للطيران كانت شديدة، مشيرا إلى أن القطاع الخاص يمثل من 17% إلى 20% من الطيران.

ولفت إلى أن الدولة دعمت قطاع الطيران بكل ما تملك، وأجلت تحصيل الضرائب والتأمينات الاجتماعية، مردفا: «الدولة قدمت دعما غير مسبوق».

وأوضح أنه استغل فترة التوقف في رفع كفاءة المطارات، وتركيب كاميرات في 27 مطارا، وتم رفع كفاءة السير الواحد 3 آضعاف فبدلا من 1500 شنطة للسير الواحد تصل لـ6 آلاف.