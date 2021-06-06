«الدولة قدمت دعما غير مسبوق».. وزير الطيران: الطائرة على الأرض بـ«تصرف فلوس»

شكرا لقرائتكم خبر عن «الدولة قدمت دعما غير مسبوق».. وزير الطيران: الطائرة على الأرض بـ«تصرف فلوس» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، إن حجم خسائر القطاع جراء الإغلاق بسبب جائحة كوونا قدر في العام المالي 2019/2020 بحوالي 4.5 مليار جنيه، مشيرا إلى أن الخسائر في العام المالي الحالي تقدر بأضعاف لأن فترق التوقف أطول.
وكشف وزير الطيران، خلال برنامج «آخر النهار» عبر فضائية «النهار»، أنه لتقليل حجم الخسائر خلال فترة الإغلاق بعمل تم عمل رحلات بضائع على كراسي الركاب، لكن بشروط معينة حتى لا تتلف الكراسي.
وأضاف الوزير أن قطاع الطيران مكلف، والطائرة على الأرض تصرف فلوس، مشيرا إلى أن أقصى حد في نقل الركاب وصل له الطيران خلال الجائحة 30% من حجم الحركة.
وأردف: «بعض البلدان التي كنا نسير إليها 14 رحلة في الأسبوع أصبحنا ننزلها مرتين أو ثلاثة، بلاد كثيرة تعطي الدخول لفئات قليلة».
وأكد وزير الطيران أن الأزمة في القطاع الخاص للطيران كانت شديدة، مشيرا إلى أن القطاع الخاص يمثل من 17% إلى 20% من الطيران.
ولفت إلى أن الدولة دعمت قطاع الطيران بكل ما تملك، وأجلت تحصيل الضرائب والتأمينات الاجتماعية، مردفا: «الدولة قدمت دعما غير مسبوق».
وأوضح أنه استغل فترة التوقف في رفع كفاءة المطارات، وتركيب كاميرات في 27 مطارا، وتم رفع كفاءة السير الواحد 3 آضعاف فبدلا من 1500 شنطة للسير الواحد تصل لـ6 آلاف.