شكرا لقرائتكم خبر عن يترقب أمر هام .. سعر الذهب فى مصر وعالميا مساء اليوم الأحد 6 مايو 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقر سعر الذهب في مصر، مساء اليوم الأحد، 6 يونيو 2021، عند الاسعار التى حققها مساء الجمعة قبل اغلاق البورصات والأسواق العالمية للاجازة الاسبوعية وسط حالة من الترقب لما ستسفر عنه عودة تلك الأسواق البورصات للعمل صباح الاثنين .

وأعلنت شعبة الذهب في مصر أن سعر الذهب عيار 24 قيراطا، في الصاغة بدون المصنعية، مساء اليوم الأحد، 945 جنيه والعيار 21 قيراطًا الأكثر انتشارًا في مصر، 810 جنيه، والعيار 18 قيراطًا، 694 جنيه، والجنيه الذهب «8 جرامات من عيار 21»، 694 جنيه، وهى نفس أسعار مساء الجمعة .

أما سعر الذهب عالميا فيترقب بحذر عودة العمل بالبورصات والأسواق العالمية والتى ستحدد مدى الاقبال على المعدن الأصفر من عدمه من خلال التداول عليه سواء للمعاملات الفورية أو الآجلة، ويتوقع الخبراء فى ظل الارقام المخيبة للآمال الخاصة بالتوظيف والتضخم فمازال الذهب هو الملاذ الآمن للمستثمرين ولكنه ليس الاستثمار الأمثل مما يدفع نحو ارتفاع اسعاره فى بداية عودة التعاملات .

وكان الذهب عالميا شهد صعودا مفاجئا خلال النصف الثانى من تعاملات يوم الجمعة الماضية بعد تصريحات مخيبة للآمال تخص الاقتصاد الأمريكى، حيث أعلنت وزارة العمل الأمريكية إضافة الاقتصاد 559 ألف وظيفة فقط خلال شهر مايو بينما كان يتوقع المحللين عدد أكبر يبلغ 645 ألف وظيفة، كما انخفض معدل البطالة إلى 5.8% فقط في شهر مايو من 6.1% في أبريل، مما يدل أن تعافى الوظائف مازال أمه طريق طويل، ويحاول الذهب تعويض الخسائر التى تكبدها مع بداية الاسبوع الماضى الا أنه مازال متراجعا عن أعلى مستوياته والتى حققها من قبل .

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر، في أسواق المال، مساء اليوم الأحد، 834.81 جنيه، بينما سجلت الأوقية «الأونصة»،1،891.24 $.

«المصري اليوم» تنشر سعر الذهب، مساء اليوم الأحد، 6 يونيو 2021 بمحال الصاغة في مصر :

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 941 إلى 945 عيار 22 843 إلى 848 عيار 21 807 إلى 810 عيار 18 690 إلى 695 عيار 14 538 إلى 544 عيار 12 461 إلى 463 الاونصة 29000 إلى 29100 الجنيه الذهب 6485 إلى 6510 الكيلو 941000 إلى 945000

متوسط اسعار الذهب بأسواق المال في مصر وعالميا، مساء اليوم الأحد، 6 يونيو 2021

م الوحدة جنيه مصري دولار امريكي 1 سعر الذهب عيار 24 قيراط 2 سعر الذهب عيار 22 قيراط 3 سعر الذهب عيار 21 قيراط 4 سعر الذهب عيار 18 قيراط 5 سعر الذهب عيار 14 قيراط 6 سعر الذهب عيار 12 قيراط 7 سعر الذهب عيار 10 قيراط 8 سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام، عيار 21 قيراط ) 9 سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط 10 سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام، عيار 24 قيراط ) 11 سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط

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