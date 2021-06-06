شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الأسعار الجديدة.. قرارات من الداخلية بشأن الفيش والتشبيه والرقم القومي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استخراج بطاقة الرقم القومي وصحيفة الحالة الجنائية والقيد العائلي وشهادة الميلاد، من الإجراءات التي تتخذها وزارة الداخلية بشكل مستمر للتسهيل على المواطنين في استخراج المستندات في أسرع وقت ممكن.

وأصدرت وزارة الداخلية اليوم الأحد قرارًا جديدًا بشأن تعديل وطباعة صحيفة الحالة الجنائية «فيش وتشبيه» وأسعار استخراجها ونشرته في الجريدة الرسمية، كما سبق أن أصدرت الوزارة 4 قرارات بشأن السجل المدني وأسعار استمارة بطاقة الرقم القومي.

الأسعار الجديدة لاستخراج صحيفة الحالة الجنائية «فيش وتشبيه»:

1- سعر نموذج الصحيفة الجنائية العادية 29 جنيهًا.

2- سعر نموذج الصحيفة الجنائية العاجلة 34 جنيهًا.

3- سعر صحيفة الجنائية المميكنة 49 جنيهًا.

خطوات استخراج «الفيش والتشبيه» الإلكتروني

التسجيل لاستخراج الصحيفة الجنائية الإلكتروني طبقا لقرار وزارة الداخلية يتم يتم بـ 3 خطوات وهي:

1- الدخول على موقع «الداخلية» هنـــا أو من خلال تطبيق الوزارة على التليفون المحمول.

2- الدخول إلى حسابك أو تسجيل حساب جديد خاص.

3- الدخول إلى قسم الأدلة الجنائية من خلال الصفحة الرئيسية وبعدها اختيار صحيفة الجنائية المميكنة.

يشترط استخراج صحيفة الحالة الجنائية المميكنة أن يكون مقدم الطلب سبق له استخراج صحيفة حالة جنائية أو بطاقة رقم قومي وسبق أن أُخذت بصماته فيها.

قرارات جديدة لوزارة الداخلية بشأن بطاقة الرقم القومي.

خلال الفترة الأخيرة أصدرت وزارة الداخلية 5 قرارات جديدة بهدف تسهيل استخراج بطاقة الرقم القومي والشهادات الميلاد والقيد العائلي.

1- إصدار 3 أنواع من استمارة بطاقة الرقم القومي، الأولى مميزة سعرها 170 جنيهًا والعاجلة سعرها 120 جنيهًا، والاستمارة العادية وسعرها 45 جنيهًا.

2- افتتاح مكاتب السجل المدني كبير في 5 مولات في القاهرة الكبرى.

3- مد ساعات العمل حتى الساعة 9 مساء في بعض مكاتب السجل المدن في القاهرة والمحافظات.

4- استمرار العمل في بعض مكاتب السجل المدنية طوال أيام الأسبوع شاملا يوم الجمعة.

5- إرسال موظفين من مكتب السجل المدني إلى الحالات الإنسانية في المستشفيات بهدف استخراج بطاقة الرقم القومي وأيضًا لكبار السن في المنازل.

شروط وخطوات استخراج الرقم القومي 2021

1- يشترط ان يكون المتقدم مصري الجنسية.

2- ألا يقل السن المتقدم عن 16 سنة.

3- يشترط أن يكون مسجلا في السجل المدني ولديه بيان ميلاد.

4- الذهاب إلى مكتب السجل المدني التابع له وشراء استمارة بطاقة الرقم القومي.