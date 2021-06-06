شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الغرف التجارية: هناك دخلاء على مهنة الصيدلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور حاتم البدوي، سكرتير شعبة الصيدليات باتحاد الغرف التجارية، إن هناك دخلاء على مهنة الصيدلة، وذلك من خلال السماح للصيدلي الحكومي بفتح صيدليتين، وهذا الأمر لم يكن موجودًا في السابق، مشيرًا إلى أن هناك أعداد مهولة جدًا من الصيادلة بشكل يفوق احتياجات سوق العمل، ولذلك يقوم بعض الصيادلة الحكوميين ببيع أسمائهم لشخص غير صيدلي، لفتح صيدلية«.

وأضاف «البدوي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي طارق مرتضى، ببرنامج «الجورنالجي»، المذاع على قناة «الحدث اليوم»، أن هناك عزوف من قبل الصيادلة في العمل في الصيدليات، مشيرًا إلى أن الصيدلي يريد العمل في شركة أدوية أو السفر أو العمل في الحكومة، رغم أن الصيدليات تعطي مرتبات جيدة للغاية خلال الفترة الحالية.

وتابع: «لا يوجد شيء يسمى بمساعد صيدلي، وهذا اللقب يطلق مجازًا على من يساعد الصيدلي، وهذا العامل لا يمنع ضرورة وجود الصيدلي طوال الوقت داخل الصيدلية».