شكرا لقرائتكم خبر عن «المالية» تكشف التفاصيل الكاملة لمبادرة إحلال السيارات الميكروباص والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف أحمد عبدالرازق، المتحدث باسم مبادرة «إحلال السيارات» بوزارة المالية، التفاصيل الكاملة لمبادرة إحلال السيارات الميكروباص، مشيرًا إلى أن مبادرة إحلال المركبات ومن ضمنها الميكروباص كان معلنا عنها منذ بداية عمل المبادرة في 4 يناير والمستهدف منها إحلال السيارات الملاكي والأجرة والتاكسي والأجرة الميكروباص.

وقال «عبدالرازق»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي طارق مرتضى، ببرنامج «الجورنالجي»، المذاع على قناة «الحدث اليوم»، إن تنفيذ المبادرة على «الميكروباص» تسير بنفس الاشتراطات السابقة، مشيرًا إلى أن «إحلال الميكروباص» سيكون له ميزة أعلى، نظرًا لأن سعره في السوق عالي.

وأضاف المتحدث باسم مبادرة إحلال السيارات بوزارة المالية، أن مقدم «الميكروباص» الجديد تتحمله الدولة بالكامل نيابة عن المواطن، ويُمثل نسبة الـ25% من سعر السيارة الجديدة، وبحد أقصى 65 ألف جنيه، مشيرًا إلى أن المواطن سيتحمل فقط الأقساط الشهرية، وذلك بعد شهر من استلام السيارة، متابعًا أن اشتراطات القبول في المبادرة نفس اشتراطات السيارة الأجرة، وأبرزها امتلاك صاحب «الميكروباص» رخصة سيارة باسمه، وأن يكون عمر صناعة الميكروباص 20 عاما فأكثر.

وأوضح أنه من ضمن الاشتراطات ألا يقل سن المتقدم عن 21 عاما ولا يزيد عن 65 عاما، فيما عدا ذلك سيتحمل تكلفة السيارة نقدا، منوهًا بأنه لا بد من اعتماد إقرار شهري من محاسب قانوني بصافي الدخل الذي يحققه السائق في الشهر، لتحقيق نوع من الجدية في تقديم البيانات، موضحًا أنه من ضمن شروط المبادرة أن تكون السيارات الجديدة محلية الصنع بنسبة مكون محلي لا يقل عن 45% ووقتها كان المتوفر هي السيارات الملاكي والأجرة وقمنا بتسليم 1000 سيارة ملاكي وأجرة منذ بداية المبادرة حتى أول يونيو الحالي.