شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الكهرباء: لدينا اكتفاء ذاتي من الطاقة.. ونمتلك فائضًا 25% والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، إن مصر لديها اكتفاء ذاتي من الطاقة حيث نمتلك فائض أكثر من 25% من الطاقة، مشيرًا إلى أن الكهرباء هي أساس لكل بيت كما أنها أساس للتنمية، وكذلك أساس في مبادرة حياة كريمة وفي كل نواحي الحياة، لافتًا إلى أنه تم ضخ 36 مليار جنيه في تطوير شبكات توزيع الكهرباء خلال الثلاث سنوات الماضية.

وأضاف «حمزة»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي طارق مرتضى، ببرنامج «الجورنالجي»، المذاع على قناة «الحدث اليوم»، أن الطاقة أمن قومي لدينا، مشيرًا إلى أن هناك استقرارًا في إنتاج الطاقة الكهربائية ولدينا احتياطات كبيرة من الطاقة الكهربائية يتخطى 25%.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه جرى قطع شوط كبير في تطوير شبكات نقل الكهرباء تخطت الـ99%، ويجري العمل الآن على تطوير توزيع الكهرباء، مشيرًا إلى أن هناك 9 شركات توزيع على مستوى الجمهورية وهناك خطة واضحة ويتم ضخ استثمارات ضخمة لتوزيع شبكات التغذية والتوزيع في كل المحافظات خاصة الصعيد والدلتا والأماكن التي كانت تعاني من انقطاعات بالكهرباء.