شكرا لقرائتكم خبر عن «السياحة» تعلن موعد افتتاح المتحف المصري الكبير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة سها بهجت، المتحدث باسم وزارة السياحة والآثار، إن المتحف المصري الكبير سيتم افتتاحه نهاية هذا العام، وسيتم تحديد يوم الافتتاح حسب الحالة العالمية لوباء كورونا.

وتابعت "بهجت" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي طارق مرتضى، ببرنامج "الجورنالجي"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن المتحف المصري الكبير يضم ما يقرب من 52 ألف قطعة أثرية، وسيحضر الاحتفال العديد من الشخصيات العالمية.

وفي سياق آخر قالت المتحدثة باسم وزارة السياحة، إن وزارة البيئة بالتعاون مع السياحة والآثار أطلقوا مبادرة لحماية البيئة البحرية بالتزامن مع يوم البيئة العالمي.