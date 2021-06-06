شكرا لقرائتكم خبر عن الضرائب تكشف تفاصيل استخدام «الفاتورة الإلكترونية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب في وزارة المالية، إن مصر تعمل على التحول إلى المنظومة الرقمية، لكي تكون في صفاف الدول المتقدمة بنهاية 2030.

وتابع «محروس»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي طارق مرتضي، ببرنامج «الجورنالجي»، المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، مساء الأحد، أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد ألزم المول باستخدام الفاتورة الإلكترونية التي هي عبارة عن منصة إلكترونية بين البائع والمشتري المسجل، بحيث يتم نقل هذه المعلومات إلى مصلحة الضرائب بصورة رقيمة في التو واللحظة.

ولفت إلى أن الفاتورة الإلكترونية تسهل عملية دمج الاقتصاد غير الرسمي، وسرعة الفحص الضريبي، وسرعة رد الضريبة على المبيعات المصدرة للخارج، وتقليل الأخطاء المادية، وتسهل الإقرار الضريبي.