محمد منار: صناعة الطيران توقفت تمامًا بسبب أزمة كورونا

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد منار: صناعة الطيران توقفت تمامًا بسبب أزمة كورونا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الطيار محمد منار عنبه، وزير الطيران المدني، إننا نقوم بتدريب شركات الضيافة داخل مصر وعدد من الدول العربية والأجنبية، ولدينا أكبر كفاءات من مهندسي الطيارات على مستوى العالم داخل مصر للطيران.
وأضاف، خلال لقائه ببرنامج «آخر النهار» مع الإعلامي محمد الباز، المُذاع على قناة «النهار»، أننا حصلنا على جائزة أفضل اكاديمية تدريب على مستوى إفريقيا وجميع الأعتمادات الدولية حصلنا عليها، منوها بأن نسبة الحوادث لدى مصر للطيران ضعيفة جدًا.
وتابع: «بدأنا في تطوير عمليات التدريب الفترة الأخيرة في ظل جائحة كورونا، ونهتم بصفة مستمرة بتدريب العنصر البشري»، لافتًا إلى أن طاقم الطيرات يتعرض لكشف طبي كل سنة، ومن ضمن هذا الكشف النفسي للتأكد من سلامة الطيارة النفسية، مشددًا على أن الكشف الطبي لا يحتوى على أي نوع من أنواع المجاملة «دي أرواح ناس».
وأوضح، أن هناك كشف مخدرات عشوائي لكل العاملين في مصر للطيران بصفة دورية ومفاجئة، ومن يثبت إيجابية عينته يتم رفده فورًا.
ولفت وزير الطيران، إلى أنه يتم عمل طيران تمثيلي للطياران لرفع كفاءتهم بسبب قلة الرحلات الفترة الأخيرة بسبب كورونا، لرفع مستوى تدريبهم، بالإضافة إلى أن الطيار يتعرض لاختبارات في أي وقت مفاجئ للتأكد من المستوى الفعلي له.
وأكد أن صناعة الطيران توقفت تمامًا بسبب أزمة كورونا، لأن أغلب دول العالم أغلقت مجالها الجوي، منوهًا بأن قطاع الطيران تضرر كثيرًا بسبب كورونا.
ونوه، إلى أن الطيار سفير لبلده في أي مكان في الخارج، ولابد أن يكون في أحسن مظهر، نافيًا امتلاك الطيار أي مميزات جمركية، ويتعرض في أي كان للتفتيش الجمركي.