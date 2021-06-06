شكرا لقرائتكم خبر عن محمد منار: صناعة الطيران توقفت تمامًا بسبب أزمة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الطيار محمد منار عنبه، وزير الطيران المدني، إننا نقوم بتدريب شركات الضيافة داخل مصر وعدد من الدول العربية والأجنبية، ولدينا أكبر كفاءات من مهندسي الطيارات على مستوى العالم داخل مصر للطيران.

وأضاف، خلال لقائه ببرنامج «آخر النهار» مع الإعلامي محمد الباز، المُذاع على قناة «النهار»، أننا حصلنا على جائزة أفضل اكاديمية تدريب على مستوى إفريقيا وجميع الأعتمادات الدولية حصلنا عليها، منوها بأن نسبة الحوادث لدى مصر للطيران ضعيفة جدًا.

وتابع: «بدأنا في تطوير عمليات التدريب الفترة الأخيرة في ظل جائحة كورونا، ونهتم بصفة مستمرة بتدريب العنصر البشري»، لافتًا إلى أن طاقم الطيرات يتعرض لكشف طبي كل سنة، ومن ضمن هذا الكشف النفسي للتأكد من سلامة الطيارة النفسية، مشددًا على أن الكشف الطبي لا يحتوى على أي نوع من أنواع المجاملة «دي أرواح ناس».

وأوضح، أن هناك كشف مخدرات عشوائي لكل العاملين في مصر للطيران بصفة دورية ومفاجئة، ومن يثبت إيجابية عينته يتم رفده فورًا.

ولفت وزير الطيران، إلى أنه يتم عمل طيران تمثيلي للطياران لرفع كفاءتهم بسبب قلة الرحلات الفترة الأخيرة بسبب كورونا، لرفع مستوى تدريبهم، بالإضافة إلى أن الطيار يتعرض لاختبارات في أي وقت مفاجئ للتأكد من المستوى الفعلي له.

وأكد أن صناعة الطيران توقفت تمامًا بسبب أزمة كورونا، لأن أغلب دول العالم أغلقت مجالها الجوي، منوهًا بأن قطاع الطيران تضرر كثيرًا بسبب كورونا.

ونوه، إلى أن الطيار سفير لبلده في أي مكان في الخارج، ولابد أن يكون في أحسن مظهر، نافيًا امتلاك الطيار أي مميزات جمركية، ويتعرض في أي كان للتفتيش الجمركي.