شكرا لقرائتكم خبر عن هاني شاكر حول القرار الأخير للإجراءات الاحترازية: «سنقدم التماسا لرئاسة الوزراء» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب الفنان هاني شاكر، نقيب الموسيقيين، وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدائم، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بالنظر بالاهتمام إلى الموسيقيين، معقبًا: «الموسيقيين تعبانين جدًا».

وتابع «شاكر»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي طارق مرتضي، ببرنامج «الجورنالجي»، المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، مساء الأحد، أنه لديه أمل في الله عز وجل ورئيس مجلس الوزراء بالنظر إلى الموسيقيين نظرة حب واهتمام، معقبًا: «الموسيقيين وصلوا لمرحلة من الخوف والخطر الكبير جدًا».

ولفت إلى أنه سيقدم التماسا لرئاسة الوزراء حول القرارات الأخيرة الخاصة بالموسيقيين، معقبًا: «إحنا حاسين بمعاناة الموسيقيين، وربنا يقدرنا أننا نقف معاهم عشان نوصلهم لبر الأمان الفترة المقبلة».

