شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطيران: عدد المتوفين بكورونا في القطاع قليل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، إن أزمة كورونا ليس لها كتالوج للتعامل معها في العالم كله.

وكشف خلال حواره مع الدكتور محمد الباز، في برنامج «آخر النهار» المذاع عبر فضائية «النهار»، أنه عند زيادة إعدااد الإصابات بفيروس كورونا بين العاملين في القطاع، تم تأجير مستشفى خاص بجوار مستشفى مصر للطيران.

وأكد أن عدد الوفيات بفيروس كوونا من أبناء قطاع الطيران قليل، مشيرا إلى أنه تم رفع كفاءة مستشفى مصر للطيران بالنسبة لأجهزة التنفس الصناعي وأنابيب الأكسجين.

ولفت إلى أن بعض الإصابات تعالج في البيت وأخرى تتعزل وإصابات تحتاج رعاية، مرردفا:«بالنسبة لمرفق الطيران لم يصل أحد للمستشفى وقلنا له مفيش مكان، حتى أن بعض الحالات القليلة من خارج قطاع الطيران تلجأ إلينا».