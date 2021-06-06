شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطيران: عدد المتوفين بكورونا في القطاع قليل والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، إن أزمة كورونا ليس لها كتالوج للتعامل معها في العالم كله.
وكشف خلال حواره مع الدكتور محمد الباز، في برنامج «آخر النهار» المذاع عبر فضائية «النهار»، أنه عند زيادة إعدااد الإصابات بفيروس كورونا بين العاملين في القطاع، تم تأجير مستشفى خاص بجوار مستشفى مصر للطيران.
وأكد أن عدد الوفيات بفيروس كوونا من أبناء قطاع الطيران قليل، مشيرا إلى أنه تم رفع كفاءة مستشفى مصر للطيران بالنسبة لأجهزة التنفس الصناعي وأنابيب الأكسجين.
ولفت إلى أن بعض الإصابات تعالج في البيت وأخرى تتعزل وإصابات تحتاج رعاية، مرردفا:«بالنسبة لمرفق الطيران لم يصل أحد للمستشفى وقلنا له مفيش مكان، حتى أن بعض الحالات القليلة من خارج قطاع الطيران تلجأ إلينا».