شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل: السيسي وجَّه بتعويض أصحاب الأراضي والعقارات التي يتم إزالتها لإنشاء 3 محاور جديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي زار منطقة الطريق الدائري واستمع لوجهات نظر المهندسين المختصين بالمشروع، من أجل تطوير الطريق الدائري ورفع كفاءته بتطبيق أعلى معايير الأمن والسلامة على الطرق والمحاور، والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وأضاف الوزير، خلال برنامج «على مسؤوليتي» على قناة «صدى البلد»، أنه تم الاتفاق على إنشاء 3 محاور شاملة كل الخدمات، لربطها بالتجمعات العمرانية على جانبي الطريق، بطول 100 كيلومتر، وبتكلفة 3.5 مليار جنيه، كما وجه الرئيس السيسي بتعويض أصحاب الأراضي والعقارات التي يتم إزالتها لإقامة المحاور، وسيتم الانتهاء منها نهاية هذا العام.

وأشار الوزير إلى أن أولى هذه المحاور، هي محور المريوطية الذي سيربط الطريق الدائري والدائري الأوسطي والدائري الإقليمي، وسيخدم قرى محافظة الجيزة والصعيد، وكذا المناطق السياحية بالهرم وسقارة، أما الثاني فهو الجزائر الذي سيخدم سكان المعادي والبساتين، وسيشمل تطوير منطقة الورش أسفل الطريق الدائري في بداية طريق السخنة، خاصة أن الدولة لا تدمر الصناعة وترغب فقط في خلخلة الكثافة السكانية، والثالث هو المرج الذي سيخدم مناطق المرج والخصوص والخانكة وأبوزعبل.