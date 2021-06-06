شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة: 15 يونيو أول إصدار للقاح «سينوفاك» المُصنع بمصر.. «مينفعش ننتظر في الطابور» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن مصر استقبلت أول دفعة من المواد الخام لإنتاج أول كمية من تصنيع لقاح «سينوفاك» الصيني، معلنة أن أول إصدار للقاح المصنع في مصر سيكون في 15 يونيو.

وأشارت «زايد»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «الحكاية» عبر فضائية «إم بي سي مصر»، مساء الأحد، إلى أنه بحد أقصى 6 أسابيع من الإنتاج سيطرح اللقاح المصنع محليا للمواطنين، معلنة: «سنستقبل شحنة جديدة من المواد الخام لتصنيع كمية أول من لقاح «سينوفاك» محليا».

وأضافت أن القيادة المصرية توجه كل الدعم المادي والسياسي لتصنيع اللقاح محليا، معلقة: «مينفعش ننتظر في الطابور حتى نحصل على اللقاح».