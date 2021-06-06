شكرا لقرائتكم خبر عن كامل الوزير: الرئيس وجه بانتهاء 3 محاور جديدة بتكلفة 3.5 مليار جنيه العام الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس كامل الوزير وزير النقل، إن الرئيس السيسى وجه بإنشاء ورش فى بداية طريق السخنة، واستمع الى وجهة نظر مهندسى تطوير الطريق الدائرى، مضيفا أنه سيتم إنشاء محور المرج من الدائرى حتى الخانكة، ومستمر حتى أبو زعبل، لافتا إلى أن الرئيس وجه بانتهاء 3 محاور جديدة بتكلفة 3.5 مليار جنيه العام الجارى، مؤكدا أن محطة بشتيل سيتم إنشاءها بشكل نموذجى على الطراز الفرعونى، وإنشاء 4 فنادق بالمحطة الجديدة، وافتتاح محطة قطارات الصعيد ديسمبر 2022.

وأضاف المهندس كامل الوزير خلال برنامج على مسئوليتي الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى على قناة صدى البلد، إن المصريين يهنئون الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة مرور 7 سنوات على انتخابه رئيسا لمصر، لافتا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي زار منطقة الطريق الدائري واستمع لوجهات نظر المهندسين المختصين بالمشروع، من أجل تطوير الطريق الدائري ورفع كفاءته بتطبيق أعلى معايير الأمن والسلامة على الطرق والمحاور، والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وتابع أنه تم الاتفاق على إنشاء 3 محاور شاملة كافة الخدمات، لربطه بالتجمعات العمرانية على جانبي الطريق، كما وجه الرئيس بتعويض أصحاب الأراضي والعقارات التى يتم إزالتها لإقامة المحاور، وسيتم الانتهاء منهم نهاية هذا العام.

وأشار إلى أن أولى هذه المحاور، هو محور المريوطية الذي سيربط الطريق الدائري والدائري الأوسطي والدائري الإقليمي، وسيخدم قرى محافظة الجيزة والصعيد، وكذا المناطق السياحية بالهرم وسقارة، أما محور الثاني فهو الجزائر الذي سيخدم سكان المعادي والبساتين، وسيشمل تطوير منطقة الورش أسفل الطريق الدائري في بداية طريق السخنة، خاصة وأن الدولة ترغب فقط في خلخلة الكثافة السكانية، مضيفا إن المحور الثالث هو المرج الذي سيخدم مناطق المرج والخصوص والخانكة وأبو زعبل.