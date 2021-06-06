شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل: الانتهاء من إنشاء محطة قطارات الصعيد ببشتيل ديسمبر 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير النقل المهندس كامل الوزير، إن منطقة محطة بشتيل للقطارات ستكون بمثابة مجمع كبير يضم وحدات سكنية ومول تجاري، وسينتهي العمل بها بنهاية عام 2022 لتكون جاهزة للافتتاح.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن المحطة مربوطة بكل وسائل المواصلات للنقل لكل مناطق القاهرة وسيتم إنشاؤها بشكل نموذجي على الطراز الفرعوني، وعرض فيديو خاص لآخر التطورات فى محطة قطارات الصعيد.

وتابع أن القادم من أسوان يستطيع الحجز من أسوان للمونوريل ويصل إلى العاصمة الإدارية الجديدة وفي العودة بنفس الطريقة، مضيفا أنه سيتم إنشاء فندق 4 نجوم لخدمة رواد محطة بشتيل مشيرا إلى أنه سيتم إنشاء شبكة طرق كاملة لخدمة الصعيد خاصة ان تطوير الصعيد في مقدمة اهتمامات الدولة.

وأشار الوزير إلى أنه سيتم قريبا افتتاح طريق القاهرة المنيا بطول 230 كيلو بالمرحلة الأولى، مؤكدا أن طريق الصعيد الغربي تكلف 26 مليار جنيه وسينتهي 30 يونيو 2023.