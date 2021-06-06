شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: خُمس الصادرات السلعية من القطاع الزراعى وعملنا على زيادة الإنتاجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، أبرز النجاحات فى القطاع الزراعى خلال الـ7 سنوات الماضية، موضحا أن قطاع الزراعة أحد القطاعات الحيوية للاقتصاد الكلى في مصر، وأن خمس الصادرات السلعية من القطاع الزراعى، كما أنه يمثل مصدرا ومادة خامة لقطاعات أخرى ويدخل في صناعات كثيرة.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الزراعة، خلال برنامج الحقيقة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، الذى تقدمه الإعلامية آية عبد الرحمن، أن القطاع الزراعى يمثل جزءا كبيرا وله أهمية كبرى في تحقيق الأمن الغذائي لمصر وهذا يعطيه أولوية، لافتا إلى أنه خلال 7 سنوات الماضية كان هناك اهتمام من القيادة السياسية لهذا القطاع من خلال محورين.

ولفت المتحدث باسم وزارة الزراعة، إلى أن المحور الأول تمثل توسيع الطاقة الإنتاجية للدولة المصرية، وهذا يحدث من خلال عدد كبير من المشروعات مثل مشروع الدلتا الجديدة ومشروع مليون ونصف مليون فدان مشروعات تعمير وتنمية سيناء وعمل أنفاق لنقل المواطنين لسيناء.

وأشار المتحدث باسم وزارة الزراعة، إلى أن المحور الثانى يتمثل في زيادة إنتاجية الأرض المزروعة وتعظيم من إنتاجيتها، ومضاعفة الإنتاج دون زراعة أراضٍ جديدة ، مشيرا إلى أن القطن حدث به طفرة كبيرة من أعلى الصفات الوراثية.