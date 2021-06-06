أخبار مصر

اليوم .. هشام طلعت يتحدث عن مشروع "نور" مع عمرو أديب

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم .. هشام طلعت يتحدث عن مشروع "نور" مع عمرو أديب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض الإعلامي عمرو أديب في حلقة اليوم من برنامج "الحكاية" على قناة إم بي سي مصر ، تقريرا مصورا من داخل مدينتي مع رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى .

 

ويتناول التقرير جولة لعمرو أديب داخل مدينتي بصحبة هشام طلعت مصطفى ، تم خلالها زيارة أبرز الأماكن في مدينتي مثل الأوبن آير مول والمسجد الجامع ، والحديث عن مشروع "نور" لطلعت مصطفى أمام العاصمة الإدارية

 

يشار إلى أن الدكتور عاصم الجزار،  وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وهشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى، قاما صباح اليوم بوضع حجر الأساس لمشروع "نور" ، أحدث مشروعات طلعت مصطفى العقارية أمام العاصمة الإدارية الجديدة.

 

هشام طلعت مصطفى
هشام طلعت مصطفى

 

عمرو أديب
عمرو أديب

 

الكلمات الدلائليه
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا