شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم .. هشام طلعت يتحدث عن مشروع "نور" مع عمرو أديب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض الإعلامي عمرو أديب في حلقة اليوم من برنامج "الحكاية" على قناة إم بي سي مصر ، تقريرا مصورا من داخل مدينتي مع رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى .

ويتناول التقرير جولة لعمرو أديب داخل مدينتي بصحبة هشام طلعت مصطفى ، تم خلالها زيارة أبرز الأماكن في مدينتي مثل الأوبن آير مول والمسجد الجامع ، والحديث عن مشروع "نور" لطلعت مصطفى أمام العاصمة الإدارية .

يشار إلى أن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وهشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى، قاما صباح اليوم بوضع حجر الأساس لمشروع "نور" ، أحدث مشروعات طلعت مصطفى العقارية أمام العاصمة الإدارية الجديدة.



هشام طلعت مصطفى