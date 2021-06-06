شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تحدد طرق دخول مملكة البحرين في ظل أزمة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت مصر للطيران، فى بيان لها منذ قليل جاء فيه: في ضوء التعديلات الواردة من السلطات المختصة بدولة البحرين بشأن الفئات المسموح لها دخول البلاد وإجراءات السفر، تحيط مصر للطيران عملائها علمًا بأنه لن يٌسمح بدخول دولة البحرين إلا للمواطنين الحاملين للجنسية البحرينية أو مواطني دول مجلس التعاون الخليجي الذين لا يحتاجون لتأشيرة دخول، أو الأشخاص المقيمين في البحرين أو الأشخاص الحاملين لتأشيرة رقمية ممنوحة قبل الصعود إلى الطائرة أو المسافرين المستحقين للحصول على تأشيرة عند الوصول.

كما يجب على الراغبين إلى دولة البحرين إكمال الإجراءات المطلوبة وسداد الرسوم. وكذلك يحتاج المسافرون من غير المُحصنين ضد فيروس كورونا المستجد إجراء اختبار PCR بنتيجة سلبية قبل 48 ساعة على الأكثر قبل مغادرة الرحلة مع توفير رمز الوصول السريع QR Code الخاص بالتحليل، فيما عدا الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 6 سنوات، مع اتباع باقي الإجراءات الصحية وضوابط السفر المطلوب الامتثال لها عند زيارة دولة البحرين، والتي يمكن التعرف عليها من خلال الموقع الإلكتروني لمصر للطيران.