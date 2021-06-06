شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد صورة ”الخليج 365” الفائزة بجائزة التصوير من الاتحاد الأوروبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 الصورة التي فاز بها الزميل المصور بالجريدة والموقع حسن محمد، في النسخة الثالثة عشر من مسابقة الاتحاد الأوروبى السنوية للتصوير الفوتوغرافي في المتحف القومي للحضارة المصرية.

وقال الزميل حسن محمد إن صورته التي التقطها عام 2020 الماضي، كانت داخل الموقع الإنشائي بالمتحف المصري الكبير، حيث قمت بالتركيز على تصوير تمثال الملك رمسيس الثاني أعظم ملوك الدولة المصرية القديمة، أثناء قيام العمال بأعمال الإنشاءات تحت التمثال، مضيفا أنه أراد ربط الماضي بالحاضر في تلك الصورة.



صورة الخليج 365 الفائزة بمسابقة الاتحاد الأوروبي

وكان قد نظم وفد الاتحاد الأوروبي لدى مصر مساء اليوم الأحد، حفل الجوائز بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار ووزارة البيئة ووزارة الدولة للإعلام.

وقد عقدت المسابقة هذا العام تحت عنوان "رحلة إلى ماضي مصر ومستقبلها" بهدف إلقاء الضوء على جمال المعالم الأثرية التاريخية، والمشاريع الحديثة المتميزة، والصلة بين حضارة مصر ومشاريع التنمية المستدامة الحديثة المنفذة في العديد من المجالات.

وكرّم سفير الاتحاد الأوروبي كريستيان برجر، الزميل حسن محمد الذى حصل على درع تكريمى أيضا من وزارة الدولة للإعلام لصوره التى تعزز رؤية مصر 2030 من خلال تسليط الضوء على إنجازات الدولة في مختلف مجالات التنمية المستدامة.

الجدير بالذكر أنه قد شارك في المسابقة هذا العام 642 مصور بأكثر من 1600 صورة.